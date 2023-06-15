СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому"

СБУ заподозрила Киевское центральное КБ арматуростроения в поставках продукции "Росатому"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против руководства Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения, которое якобы поставляло "Росатому" свою продукцию в обход санкций.

"СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах", - говорится в телеграм-канале СБУ.

В ведомстве утверждают, что с февраля 2022 года Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения экспортировало в РФ продукцию на 42 миллиона гривен (1,1 миллиона долларов). В отношении гендиректора предприятия и двух его подчиненных возбуждено дело по статье "пособничество стране-агрессору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Отмечается, что предприятие продолжило сотрудничество с "Росатомом" и после 24 февраля 2022 года, для чего была разработана "схема обхода санкционных ограничений".

"Росатом" использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства АЭС в пяти странах, добавила СБУ, назвавшая Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения монополистом в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.