Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников

Президент Путин дал поручения для популяризации проектирования и выпуска беспилотников

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил Кремль на сайте.

Поручения даны по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля.

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": а) принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.

Им же поручено при участии госкорпораций, госкомпаний и компаний, где Россия владеет более 50%, рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем.

Доклад по указанным выше двум пунктам должен быть сделан до 1 августа 2023 года.