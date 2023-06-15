Польша начала необъявленную войну против России. Она играет с огнем

То, что польские власти открестились от своих "добровольцев", участвующих в нападении на российскую территорию, ничего не меняет, пишет Myśl Polska. Подобные действия подпадают под международное определение агрессии. Варшава играет с огнем, балансируя на грани войны с Москвой.

Конрад Ренкас

Участие вооруженной банды польских наемников в нападении на территорию России – это серьезное нарушение международного права, которое дает российским властям право требовать разъяснений от польской стороны.

Министр Канцелярии премьер-министра Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) высказался на эту тему в соцсетях следующим образом: "Упоминаемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан ни с Вооруженными силами Польши, ни с каким-либо учреждением Республики Польша. Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями Польши". Однако, в сложившейся острейшей обстановке данное заявление никак нельзя считать удовлетворительным. Польша и Россия находятся на грани войны, и польским властям пора предпринять шаги, которые соответствовали бы серьезности ситуации, не обманывая своих граждан и международное общественное мнение.

Чья ответственность?

Несомненно, нужно определить статус так называемого Польского добровольческого корпуса, который в течение нескольких месяцев активно рекламировался в польских СМИ в качестве непосредственного вооруженного вклада Польши в войну с Россией. Следует также подчеркнуть, что, несмотря на политические и законодательные инициативы, направленные на изменение действующего в Польше законодательства, в статье 141 польского Уголовного кодекса польским гражданам по-прежнему прямо запрещается служить в "иностранной армии или иностранной военной организации". За данное деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет, а в случае "запрещенной международным правом военной наемнической службы" – до 8 лет. Между тем, СМИ мейнстрима формируют мнение, будто бы данная норма не действует в случае российско-украинского конфликта, хотя это неправда – депутатский законопроект, разрешающий полякам служить в украинской армии без какого-либо формального обоснования, еще даже не был направлен на рассмотрение соответствующих комиссий Сейма.

В связи с этим польские "добровольцы" на Украине по-прежнему должны получать персональные разрешения Министерства обороны Польши. Именно Минобороны должно рассказать, кому и сколько таких разрешений было выдано. Данная информация имеет решающее значение не только для объяснения последних событий, но и для определения степени вовлеченности Польши в конфликт. Потому что в случае, если Польский добровольческий корпус был де-факто легализован правительством Третьей Речи Посполитой, то Польша стала воюющей стороной со всеми вытекающими последствиями, которые невозможно отменить постом в соцсетях какого-то польского чиновника. Если же польские наемники оказались на Украине нелегально и без чьего-либо согласия служат Киеву и воюют в его интересах, то польская прокуратура обязана возбудить против участников этого Корпуса соответствующие уголовные дела. Или – или. Это юридическая ситуация, имеющая не более двух вариантов решения.

Нападение на Белоруссию?

Как это принято в Третьей Речи Посполитой, даже такие простые и очевидные ситуации становятся чрезвычайно запутанными. С одной стороны, Варшава изображает себя лучшим союзником Киева, обеспечивающим надежные и важнейшие тылы в его противостоянии с Россией, но при этом хочет избежать неизбежных и трагических последствий такого поведения. Правительствам каких-то других стран, возможно, и удалось бы проделать такой трюк вполне успешно, но что касается польских властей, их неуклюжие попытки схитрить выглядят просто жалко. К тому же ни для кого не секрет, что подобные группы наемников готовятся для ведения террористической деятельности, а не для сражения на фронте. Задача банды польских, украинских и белорусских "добровольцев" – дестабилизировать Белоруссию и, имитируя очередную цветную революцию против президента Александра Лукашенко, втянуть Минск в войну. Не случайно тот же министр Жарин разгоняет пропагандистскую волну, обвиняя Белоруссию в использовании "механизма принудительной миграции". В связи с этим вполне можно предположить, что вооруженные банды могут вторгнуться из Польши на территорию Белоруссии под прикрытием повышенной активности польской пограничной службы и армии, якобы защищающих границу от нелегальных иммигрантов. Подобные акции можно ожидать и на белорусско-украинской границе.

Кто будет агрессором

Излишне говорить, что Польша играет с огнем, ибо подобные действия подпадают под международное определение агрессии ("засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них", пункт g ст. 3 резолюции № 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года). При этом от поляков скрывают, что в данной ситуации пресловутая статья 5 Североатлантического пакта, согласно которой помощь со стороны других стран НАТО зависит от признания одной из подписавших договор жертвой нападения в определении статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, в данном случае применяться не будет. Если Польша нападет на Белоруссию или поможет в совершении такого нападения, она в соответствии с международным правом сама станет агрессором и не будет иметь права на какую- либо помощь, в том числе и со стороны стран, которые, наверняка, и являются заказчиками всей этой авантюры, то есть Великобритании и США.

Польские жертвы

Сегодня польские власти находятся в шаге от развязывания войны, действуя без надежных союзников, с небоеспособной армией, разоруженной в пользу Украины, и без плана, предполагающего хотя бы тень шанса на успех, потому что таковым планом сложно считать мечты о совершении в Минске государственного переворота руками лесных террористических групп. Таким образом, мы имеем дело с антироссийской и антибелорусской акцией, являющейся по своей сути... антипольской: ведь если дело дойдет до полномасштабной войны с участием Польши, ее главными жертвами станут именно поляки. И это будет вина как правительства Третьей Речи Посполитой, так и польских власовцев, которых это правительство оправдывает.