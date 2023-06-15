В отсутствие преемника генсек НАТО может задержаться на своем посту

Как написала газета Financial Times, период полномочий Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО может затянуться из-за проблем поиска преемника.

"Лидеры НАТО склоняются к продлению срока полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря на фоне растущего пессимизма по поводу того, что военный альянс не найдет преемника до саммита в Литве в следующем месяце", — сообщила газета, ссылаясь на информированный источник.

Ранее Столтенберг говорил, что он не собирается "добиваться" продления срока, но сейчас он может согласиться на это, сообщил изданию западный дипломат высокого ранга.

Газета полагает, что продление срока полномочий Столтенберга даст ему больше возможности решить вопрос о принятии Швеции в НАТО, хотя этому препятствует Турция. Как отметила газета, эту задачу Столтенберг взял на себя лично.