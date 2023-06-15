Американские СМИ назвали ключевые заявления Путина на встрече с военкорами

Американские СМИ назвали потери Киева и слова о горящих западных БМП главным в речи Путина

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Практически все топовые американские СМИ посвятили материалы встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами: особое внимание изданий привлекли слова российского лидера о катастрофических потерях Украины и о том, как "хорошо горят" немецкие и американские танки и БМП.

Американская газета Washington Post отмечает, что в разговоре с военными журналистами президент РФ "сделал одни из самых развернутых заявлений" о конфликте и его целях с начала специальной военной операции.

При этом издание увидело в словах Путина как намеки на возможность нового наступления, так готовность Москвы к мирным переговорам.

Основными в речи российского президента Washington Post посчитала его слова о том, что Украина понесла "катастрофические" потери во время контрнаступления и не достигла успехов, а также, что Киев потерял гораздо больше людей, чем РФ. Кроме того, газета обращает внимание на заявления Путина о "санитарной зоне" на Украине, а также о том, что у РФ не было причин уничтожать Каховскую ГЭС.

Другое американское издание New York Times описало разговор Путина с военкорами как "необычный". Газета считает, что формат, когда журналисты задавали вопросы в течение более чем двух часов напоминает ежегодную Прямую линию с российским лидером.

New York Times отметила, что Путин во вторник представил российские войска стойкими в противодействии украинскому наступлению и подчеркнул, что СВО достигает установленных целей.

Газета Wall Street Journal сделала акцент на том, Путин признал потерю "значительного количества танков" и утрату другой техники, в частности дронов. Издание указывает, что названное Путиным число потерянных РФ танков даже превышает оценки западных военных аналитических сайтов. При этом, как отмечает издание, Путин заявил, что российские силы смогли успешно отбивать украинское контрнаступление.

По мнению еще одного американского издания Newsweek, Путин на встрече во вторник признал, что Россия не была должным образом готова к ответу на обстрелы приграничных районов, в том числе Белгорода. Newsweek обращает внимание на слова Путина о том, что можно улучшить работу ПВО в РФ.

USA Today обращает основное внимание на то, что российский президент предложил вариант завершения конфликта: прекращение Западом поставок оружия на Украину. Кроме того, среди всех заявлений Путина издание выделяет его слова о значительных украинских потерях при контрнаступлении и о том, как "хорошо горят" немецкие и американские БМП и танки.