Голландцы знали о планах Украины по "Северным потокам" задолго до подрыва

Военная разведка Нидерландов предупреждала ЦРУ о предполагаемых планах Украины подорвать "Северные потоки", пишет Reuters. Известно, что Вашингтон предостерегал Киев от атак на российские газопроводы, но диверсия все равно состоялась.

Амстердам— Голландская разведка в июне 2022 года проинформировала ЦРУ о предполагаемом плане Украины подорвать газопровод "Северный поток", сообщила во вторник национальная телекомпания Нидерландов NOS.

При этом в репортаже NOS, сделанном при участии ведущих немецких СМИ, источники разведданных не раскрывались.

Утверждается, что голландское агентство военной разведки MIVD предупредило ЦРУ о существовании такого плана, после чего Вашингтон предостерег Киеву от атаки на трубопровод.

В сентябре необъяснимые взрывы вывели из строя как "Северный поток — 1", по которому российский газ поступал в Германию по дну Балтийского моря, так и недавно построенный "Северный поток — 2".

Инциденты произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны назвали взрывы предумышленными, но еще не установили, кто несет за них ответственность. Швеция, Дания и Германия расследуют произошедшее.

Вашингтон и НАТО назвали инцидент "актом саботажа". Москва обвинила следователей в том, что они тянут время и пытаются утаить, кто стоит за нападением. Украина свою причастность отрицает.

В голландской военной разведке на просьбу дать комментарий не откликнулись.