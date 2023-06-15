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ТАСС

Премьеры Украины и Польши обсудили сотрудничество по поставкам военной техники

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Церемония передачи вооруженным силам Украины первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши. На снимке премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Украины Денис Шмыгаль, 24.02.2023
Церемония передачи вооруженным силам Украины первых четырех танков Leopard 2A4 немецкого производства из состава вооруженных сил Польши. На снимке премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Украины Денис Шмыгаль, 24.02.2023.
Источник изображения: пресс-служба премьер-министра Украины

Денис Шмыгаль сообщил, что также они "скоординировали подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили дальнейшее сотрудничество по поставкам военной техники Украине.

"Обсудили дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники, а также тренировки украинских военных", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Он добавил, что во время беседы также "скоординировали подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне". "Рассчитываем по ее итогам на новые договоренности и конкретные проекты", - отметил Шмыгаль. 

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Страны
Польша
Украина
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