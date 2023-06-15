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ТАСС

NYT узнала о планах США предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества

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Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По данным газеты, Вашингтон хочет предложить Киеву "10-летние обязательства в области безопасности"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. США рассматривают возможность предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без присоединения к НАТО. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на помощников американского президента Джо Байдена.

По ее данным, Вашингтон хочет предложить Киеву модель сотрудничества, которая подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности". Как отмечает издание, такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который утверждает, что только членство Киева в НАТО может гарантировать безопасность страны.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Зеленский в марте 2022 года после начала спецоперации РФ был согласен на "израильскую модель" для его страны, предполагавшую отказ от вступления в НАТО. По словам израильского политика, Киеву была предложено следующее: без присоединения к военному блоку и без получения каких-либо гарантий от третьих сторон государство получает мощную армию и полагается в своей обороне только на свои силы.

2 июня Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс. 

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Израиль
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