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ТАСС

Президент Индонезии не стал критиковать главу Минобороны за мирный план по Украине

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Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Индонезии Дж. Видодо
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Индонезии Дж. Видодо.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Джоко Видодо отметил, что инициатива Прабово Субианто не была высказана на официальных межгосударственных переговорах

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо в среду заявил, что мирная инициатива министра обороны Прабово Субианто по Украине не была высказана на официальных межгосударственных переговорах, поэтому он не будет критиковать его. Об этом сообщил портал Detik.

"Это [мирная инициатива по Украине] не предложение на государственном форуме или переговорном форуме, нет. Это был просто диалог. То, что есть предложения [для установления мира], это прекрасно", - приводит слова президента портал. Видодо подчеркнул, что у него нет проблем с мирной инициативой Субианто. "Это было предложение в рамках диалога, так что все в порядке. Просто не делайте так в межгосударственных переговорах", - указал президент Индонезии.

Также Видодо высказал свое мнение насчет конфликта на Украине. "С самого начала было ясно сказано, что Индонезия уважает суверенитет и территориальную целостность других стран, эта позиция остается неизменной", - приводит Detik слова президента Индонезии. "Именно это мы и передавали, когда встречались с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным. Мы также хотим, чтобы конфликт поскорее закончился", - заявил Видодо.

Прабово Субианто 3 июня на прошедшей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, в частности, прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения. Кроме того, он считает, что ООН должна организовать и провести референдумы "на спорных территориях". При этом Субианто не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.

Генеральный секретарь правящей в Индонезии партии "Индонезийская демократическая партия борьбы" Хасто Кристийянто 8 июня выступил с критикой министра обороны за его предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также обратил внимание на слова Видодо о том, что инициатива в этом случае исходила исключительно от Субианто. Сам президент заявил, что предварительно не получал от министра обороны информации о его плане мирного урегулирования.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии, Москва ценит усилия Джакарты по содействию урегулированию кризиса на Украине, однако отказ от инициативы Индонезии говорит о нежелании Киева и его кураторов рассматривать мирные варианты решения конфликта. 

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