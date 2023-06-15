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ТАСС

Экс-премьер Украины считает, что Запад готов давать деньги только на войну

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Пресс-конференция Николая Азарова, посвященная выходу его книги "Украина на перепутье"
Пресс-конференция Николая Азарова, посвященная выходу его книги "Украина на перепутье".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

По словам Николая Азарова, после установления мира финансирование Киева будет прекращено

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Запад поддерживает Украину, только пока она ведет боевые действия, после установления мира финансирование будет прекращено. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Киевские пропагандисты сулят украинцам счастливое будущее, скрывая горькую правду. <...> Граждан уверяют, что в послевоенный период Запад не сократит объемы поддержки и с удовольствием займется восстановлением Украины", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Однако после завершения боевых действий, по словам экс-премьера, "Запад откажется от Украины".

"Никакого нового "плана Маршалла" не будет однозначно", - уверен Азаров. Европа, по его словам, выделяет деньги на боевые действия, в этом кроется "секрет щедрости Запада". Если же предположить, что в Киеве возникнет другая власть, которая установит мир, "тогда дальше Украине не будет выделено ни копейки, ни цента, ни евроцента, ни евро". "Ни на восстановление, ни на что-либо другое. Просто будет прекращено финансирование как таковое. Об Украине забудут, и разговоры прекратятся!" - считает он.

В подтверждение своей мысли Азаров привел пример из недавней истории, когда в 2011 году европейских представителей пригласили в Чернобыль, где был открыт сбор денег на обновление саркофага. По словам экс-премьера, оказалось, что никто не хочет выделять средства на мирные инициативы. "Тогда удалось собрать лишь четверть суммы, остальное пришлось брать из украинского бюджета", - отметил бывший глава правительства. "Между тем, когда речь идет о вооруженном конфликте против России и кредитных средствах, и Вашингтон, и Брюссель готовы вливать столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

За создание "плана Маршалла" для Киева в прошлом году выступали страны Группы семи, но позднее эта тема практически не поднималась.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. 

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