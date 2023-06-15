Последний запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоится 16 июня

Ракета должна вывести на орбиту французский военный спутник связи и германский экспериментальный космический аппарат

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Эксплуатация европейской космической ракеты Ariane 5 будет завершена после пуска, который намечен на 16 июня. Об этом заявил в среду генеральный директор компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter.

"Это будет волнующий момент для всех, кто работал над созданием этой ракеты во Франции и во всей Европе, - сказал он. - Вместе с тем нужно будет сохранять концентрацию, потому что каждый пуск ракеты - это серьезное испытание".

Исраэль подтвердил, что намерен присутствовать на этом запуске. Планируется, что он будет осуществлен 16 июня с космодрома Куру во Французской Гвиане, отметил гендиректор.

В ходе своего прощального пуска, который станет 117-м за всю историю ее эксплуатации, ракета должна вывести на орбиту французский военный спутник связи и германский экспериментальный космический аппарат.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году.

Сейчас идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. Согласно последним прогнозам, первый запуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года.