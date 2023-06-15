Войти
ТАСС

Последний запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоится 16 июня

102
0
0
Ракета-носитель Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" на космодроме Куру, 23 декабря 2021 года
Ракета-носитель Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" на космодроме Куру, 23 декабря 2021 года.
Источник изображения: © Bill Ingalls/NASA via AP

Ракета должна вывести на орбиту французский военный спутник связи и германский экспериментальный космический аппарат

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Эксплуатация европейской космической ракеты Ariane 5 будет завершена после пуска, который намечен на 16 июня. Об этом заявил в среду генеральный директор компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter.

"Это будет волнующий момент для всех, кто работал над созданием этой ракеты во Франции и во всей Европе, - сказал он. - Вместе с тем нужно будет сохранять концентрацию, потому что каждый пуск ракеты - это серьезное испытание".

Исраэль подтвердил, что намерен присутствовать на этом запуске. Планируется, что он будет осуществлен 16 июня с космодрома Куру во Французской Гвиане, отметил гендиректор.

В ходе своего прощального пуска, который станет 117-м за всю историю ее эксплуатации, ракета должна вывести на орбиту французский военный спутник связи и германский экспериментальный космический аппарат.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году.

Сейчас идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. Согласно последним прогнозам, первый запуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Похожие новости
22.12.2022
В США рассказали о проблемах с европейскими ракетами
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
21.09.2020
Arianespace анонсировала запуск Ariane 6 со спутником связи в 2023 году
01.05.2020
«Мурло капитализма»
08.01.2020
Arianespace проведет восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный в 2020 году
18.06.2019
Два запуска спутников OneWeb планируются на 2020 год на ракетах "Союз" с космодрома Куру
01.11.2016
Космос против ЮКОСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении