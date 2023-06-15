Под шум споров об Украине Ближний Восток опять потянулся к бомбе

Президент Трамп совершил большую глупость, когда в 2018 году вышел из "ядерной сделки" с Ираном, пишет Le Figaro. Дело не в одном Иране. Ядерные амбиции проснулись у Турции, Саудовской Аравии и других исламских стран. Они не хотят ждать у дверей "ядерного клуба". И это опасно.

Рено Жирар

Только сейчас мы понимаем, насколько контрпродуктивным было решение Трампа в 2018 году действовать в одиночку в отношении Ирана и пересмотреть заключенную с Тегераном "ядерную сделку".

Венское международное соглашение с Ираном от 14 июля 2015 года, предложенное Европейским союзом и затем согласованное с администрацией Обамы, должно было положить конец ядерной конкуренции на Ближнем Востоке. Взамен за постепенную отмену санкций Иран согласился остановить обогащение урана и соблюдать строгий режим инспекций своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ.

Запад преследовал тройную цель: успокоить Израиль; избежать новой превентивной войны США против исламской страны на берегах Персидского залива; предотвратить гонку ядерных вооружений со стороны крупных региональных держав (Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Турция).

"Пороговая страна"

Как убедительно продемонстрировал Карибский (его называют также кубинским) ракетный кризис (1962 год), дебаты по вопросам ядерного оружия остаются очень опасной игрой. Малейшее недоразумение может спровоцировать фатальную ситуацию. Причем непредсказуемость — а значит, и опасность — любой ядерной игры растет в геометрической прогрессии с ростом числа игроков. Запад и Китай не хотят такой игры на Ближнем Востоке, важнейшем регионе для энергоснабжения и Европы, и Поднебесной.

После подписания Венского соглашения ("Совместного всеобщего плана действий" по ядерному вопросу в Иране) иранцы выполнили его полностью. Это подтвердили четыре миссии инспекторов МАГАТЭ. К сожалению, в 2018 году президент Трамп в одностороннем порядке пересмотрел обязательство США. Европейцам не удалось освободить Иран от ига санкций, да европейцы особо в этом направлении и не старались.

В итоге иранские муллы отдали приказ о возобновлении обогащения урана. Персия сегодня является "пороговой страной": если она также пойдет на это, ей останется сделать всего лишь один, последний технологический и промышленный шаг, чтобы стать военной ядерной державой. По мнению Израиля, являющегося ядерной державой с 1960-х годов, получение Ираном атомным оружием будет поводом для войны.

Не имея возможности ослабить региональную напряженность, Саудовская Аравия решила приспособиться к ней. Сначала она предприняла попытки возобновить отношения с иранцами под эгидой Китая (Пекинское соглашение от 6 апреля 2023 года). Это дало ей немедленное преимущество и страховку на будущее. В ответ на человеческое отношение последовали действия Ирана, толкнувшие йеменских хуситов (проиранских шиитов) заречься впредь обстреливать ракетами саудовскую инфраструктуру. Эр-Рияд получил от Ирана гарантию того, что территория Саудовской Аравии не станет объектом атак со стороны Ирана в случае нанесения Израилем превентивных ударов по Ирану.

Затем Саудовская Аравия решила прибегнуть к привычному флирту с американцами. Администрация Байдена перестала относиться к наследному принцу Мохаммаду бин Салману как к изгою, поскольку спецоперация России на Украине изменила глобальный энергетический баланс. Госсекретарь Блинкен посетил Эр-Рияд 7-8 июня 2023 года и обратился с просьбой, чтобы королевство установило дипломатические отношения с Израилем. Джо Байден посчитал, что такой дипломатический шаг может содействовать его избирательной кампании.

В ответ на эту просьбу Мохаммад бин Салман отказался от старого требования Эр-Рияда о немедленном признании Израилем палестинского государства на границах 1967 года в пользу более расплывчатого обязательства стремится к созданию двух государств на территории подмандатной Палестины.

"Исламские бомбы"

При этом наследный принц потребовал кое-что взамен: например, поставки американских технологий и оборудования, необходимых для создания саудовской атомной электроэнергетики. Увы, известно, что любому, кто освоит гражданский ядерный сектор, несложно изготовить атомную бомбу. Саудовская Аравия, в свою очередь, хочет стать пороговой страной. Просьба самая обычная, учитывая, что Израиль является атомной державой с 1960-х годов (благодаря Франции), и уже одна мусульманская страна – Пакистан – владеет ядерной бомбой с 1998 года при техническом содействии Пекина и финансовой помощи Эр-Рияда.

Саудовская Аравия заявила американцам, что, если они будут медлить с ответом на ее запрос о ядерных технологиях, у нее всегда будет возможность обратиться к китайцам… С переизбранием Эрдогана 28 мая 2023 года вновь появилась возможность развития и у ядерной программы Турции. В 2019 году в анатолийском городе Сивас президент Турции сказал: "У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками, почему их не должно быть у нас? Я не могу с этим мириться!"

Все это значит, что большая ядерная игра возобновилась на Ближнем Востоке с новой силой. Только сейчас мы понимаем, насколько контрпродуктивным было решение Трампа действовать в одиночку в отношении Ирана. Пусть даже это решение оправдывалось защитой мира и региональной стабильности.