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ЦАМТО

ВС Норвегии получат ОБТ "Леопард" в последней версии 2A8

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Источник изображения: Фото: Ronkainen

ЦАМТО, 14 июня. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила о достижении с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) договоренности о согласовании спецификации 54 новых ОБТ "Леопард-2".

Как заявлено, спецификация этих ОБТ, заказанных в рамках заключенного в марте 2023 года контракта, будет аналогична характеристикам закупаемых для восстановления парка ВС Германии ОБТ "Леопард-2A8".

Таким образом, новый основной боевой танк ВС Норвегии будет соответствовать всем характеристикам нового танка ВС Германии и получит обозначение ОБТ "Леопард-2A8 NOR".

Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) в мае подписало с компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на разработку и поставку для ВС Германии 18 основных боевых танков в самой современной версии "Леопард-2A8" новой постройки с интегрированной системой активной защиты Trophy компании EuroTrophy.

ОБТ "Леопард-2A8 NOR" ВС Норвегии будет обладать рядом отличий по сравнению с немецкой версией A8, например, норвежской интегрированной системой боевого управления ICS/CORTEX компании Kongsberg. Эта система обеспечит передачу данных экипажу ОБТ и связь с другими боевыми системами.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии заключило с Krauss-Maffei Wegmann контракт на поставку ВС Норвегии 54 ОБТ "Леопард-2A7 NOR".

Одобренный парламентом Норвегии потолок бюджет закупки составляет 19,7 млрд. норвежских крон (1,9 млрд. долл.). Поставки техники запланированы на период с 2026 по 2028 гг. Соглашение включает опцион на поставку еще 18 танков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Продукция
Leopard-2
Компании
Kongsberg
Krauss-Maffei
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