Темы маневров ВВС НАТО: ремилитаризация Германии, посылка F-16 Украине

Крупнейшие в истории маневры ВВС стран НАТО на земле ФРГ, конечно же, не планировались как "сигнал России" и реакция на украинские события, пишет WirtschaftsWoche. Не планировались, но стали. Так и канцлер Шольц не хотел посылать танки с черными крестами на поля Украины. Не хотел, но послал. И на маневры поехал.

Air Defender 23 — самые крупные маневры ВВС НАТО в истории альянса: до 23 июня учения будут проходить в Германии. Командование бундесвера намерено продемонстрировать свои лидерские качества. Удастся ли ему это, интересует не только Москву.

Он все еще сам садится за штурвал истребителя: Инго Герхартц (Ingo Gerhartz), 57 лет. С бритой как у Брюса Уиллиса головой, в комбинезоне цвета хаки он больше похож на актера Голливуда, чем на генерала бундесвера. Но даже среди своих коллег по НАТО генерал-лейтенант и инспектор ВВС Германии Герхартц — один из немногих, кто еще летает сам.

Садясь в свой Eurofighter, он управляет истребителем с двигателем мощностью в 150 тысяч лошадиных сил, способным развивать скорость в 250 км/час и летать на расстояние в 2900 км. Но в ближайшие дни Герхартц останется на земле, потому что ему поручено координировать маневры, которых в подобной форме еще не проводилось никогда.

В понедельник начались маневры Air Defender, самые крупномасштабные учения ВВС НАТО в истории западного оборонительного союза. До 23 июня они будут проходить в воздушном пространстве Германии и координироваться ею. "Отвечать за учения поручено нам", — говорит Герхартц.

Противовес прошлым колебаниям?

Первоначально учения не должны были стать доказательством того, что Германия после многомесячных колебаний все-таки серьезно относится к провозглашенной Шольцем "смене эпох" и что маневры — не только непосредственная реакция на действия России на Украине. И все-таки понятно: для проведения Air Defender нельзя было выбрать лучшего момента, чем сейчас, чтобы продемонстрировать мощь альянса и особую роль Германии в нем. Потому что новое наступление ВСУ на Украине — это особая пора, которая и к Западу предъявляет особые требования.

"Мы в состоянии защищать альянс", — заверил Герхартц на прошлой неделе. Женщина-посол США в Германии Эми Гутман (Amy Gutmann) назвала Air Defender "самой убедительной демонстрацией нашей боеготовности". По ее словам, учения показывают единство, мощь и коллективную обороноспособность государств НАТО. "Это не сможет игнорировать ни один политический лидер в мире, — сказала она, — в том числе и господин Путин".

В центре внимания — оборона альянса

Еще в 2018 году Герхартц предложил провести совместные учения с американцами и другими партнерами по НАТО. В то время альянс еще был занят другими акциями, в том числе в Афганистане, откуда пришлось уйти. Но после аннексии Крыма в 2014 году уже стало ясно, насколько важно вновь сосредоточить внимание на обороне поближе к дому, с учетом каждой из стран-членов НАТО и альянса в целом, — объясняет Герхартц.

За пять лет, прошедшие с начала первых разговоров по эту тему, у инспектора не только сменилось четыре начальника в лице министров обороны Урсулы фон дер Ляйен, Аннагрет Крамп-Карренбауэр, Кристины Ламбрехт и, наконец, Бориса Писториуса. А тут и Россия в феврале 2022 года сделала то, что Герхартц тогда еще не считал делом обозримого будущего: дала ему повод бросить ей вызов за агрессивное поведение.

"Этого хотят от нас и американские партнеры"

То, что сейчас Германия координирует Air Defender, свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале Федеративной республики. "Этого хотят от нас и американские партнеры", — говорит Герхартц. Ведь американцам часто приходится брать ответственность на себя. Например, при драматическом спасении персонала немецкого посольства при бегстве из Кабула в августе 2021 года. Буквально в последнюю минуту американцам удалось эвакуировать немцев на своих вертолетах, так как федеральное правительство не предполагало, что объявленные Западом разбитыми много лет назад исламисты настолько стремительно возьмут власть.

Так и Украина без финансовой и военной помощи американцев, без их разведывательных данных вряд ли смогла бы выполнять свою оборонную функцию так, как она это делает до сих пор. Хотя канцлер Олаф Шольц провозгласил в феврале 2022 года "смену эпох" (по сути взял курс на ремилитаризацию страны против России, забыв лицемерные разговоры об "исторической вине" — прим. ИноСМИ), он во время голосований по конкретным поставкам вооружения, например, танков Leopard-2, проявлял нерешительность в отношении России. Это вызывало недоумение Вашингтона и даже его недовольство. Но Берлин свою вину отрицает.

Так или иначе сейчас люфтваффе Германии под руководством Герхартца может показать себя с наилучшей стороны. И весьма вероятно, что в ближайшие дни не только Вашингтон и Москва, но и Пекин будет внимательно следить за ходом маневров.

Особое внимание истребителям F-16 и F-35

В маневрах принимает участие двадцать одно из тридцати одного государства-члена НАТО, в том числе и только что вступившая в альянс Швеция. Всего в учениях задействовано 10 тысяч военнослужащих, будет использовано 250 самолетов 23 типов. 100 из них прибудут из США. Американское лидерство в небе будут представлять истребители F-16 и F-35. По словам Герхартца, отрабатываться будут только оборонительные, а не наступательные сценарии.

Самолетам этих типов во время учений будет уделено особое внимание. Недавно Германия заказала у американцев 35 истребителей F-35 за 8,3 миллиарда евро, которые должны прийти на смену истребителям Tornado, находящимся в данный момент на вооружении бундесвера. Сейчас же в альянсе обсуждается вопрос о том, как можно и должно поддержать Украину поставкой истребителей F-16.

Коридоры для гражданских лайнеров закрыты

Главными опорными пунктами учений Air Defender станут базы ВВС Германии в Хоне, Вунсторфе и Лехфельде. На время маневров некоторые воздушные коридоры будут полностью закрыты для гражданских воздушных судов. Это значит, что после пролета истребителя ни один лайнер компании Lufthansa не сможет воспользоваться тем же коридором даже на самое короткое время. Поэтому в ближайшие дни регулярное расписание рейсов будет значительно изменено.

"Мы советуем пассажирам на время проведения учений настроиться на возможные задержки рейсов и перед запланированным полетом навести справки в авиакомпаниях и аэропортах", — говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта.

Lufthansa собирается летать в плановом режиме

Там же сообщается, что в день 800 самолетам, взлетающим из немецких аэропортов или приземляющимся на их посадочные полосы, придется лететь по измененным маршрутам, около 300 воздушных судов в день будут вынуждены облетать зону учений. Какие-конкретно рейсы будут затронуты, в пятницу не смогли сообщить ни Lufthansa, ни Eurowings, Easyjet или Ryanair. Однако Lufthansa исходит из того, что "все рейсы состоятся", — заявил официальный представитель компании.

Остается неясным, будут ли пассажирам выплачивать компенсации согласно имеющимся правилам и если да, то как. "В случае с Air Defender имеет место исключительное обстоятельство, поэтому эти правила на него не распространяются", — сообщил официальный представитель Федерального союза немецкой промышленности воздушного транспорта (BDL). Во сколько обойдутся сами учения Air Defender, не смогли сообщить ни министерство транспорта, ни министерство обороны.

Министерство транспорта беспокоит сейчас другая проблема: то, что граждане могут подумать, будто в Германии началась война, когда вдруг над их головами с грохотом будут проноситься истребители. По данным бундесвера бреющие полеты запланированы преимущественно в северных районах Бранденбурга, в некоторых частях федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и над Балтийским морем. Информация об этом размещена на сайтах соответствующих министерств.

"Шум повышенной интенсивности" от пролетающих самолетов — так Герхартц называет то, что услышат жители районов, где будут осуществляться полеты на низких высотах. Поэтому для канцлера наверняка приготовят противошумные наушники, когда Герхартц будут принимать его в пятницу на военно-воздушной базе в Ягеле (земля Шлезвиг-Гольштейн). Однако благодаря им канцлер лишь на короткое время сможет отключиться от обсуждения поставок истребителей F-16 Украине.

Соня Альварес (Sonja Alvarez)