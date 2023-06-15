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Военное обозрение

Американская пресса: США планируют заключить с Индией крупный контракт на поставку БПЛА MQ-9B SeaGuardian

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты ожидают заключения крупного контракта с Индией на поставку многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator MQ-9B SeaGuardian. В Вашингтоне надеются, что индийцы уже "созрели" для сделки, которая принесет США несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на неназванные источники, американцы планируют окончательно уговорить индийцев пойти на сделку в ходе визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди, который запланирован на 22 июня. Индия давно вынашивает планы поставить на вооружение американские беспилотники, но сделка постоянно срывается по различным причинам. США намерены поставить в этом вопросе точку, но возникает одна проблема, которую будет очень трудно решить. Все дело в том, что Индия желает часть компонентов БПЛА производить на своих предприятиях, а США против этого.

По предварительным данным, индийцы хотят закупить большое количество MQ-9B SeaGuardian, но точные цифры не раскрывают. В 2019 году Министерство обороны Индии отказалось закупать в США до 30 БПЛА на общую сумму около 6 млрд. долларов. В заказ должны были войти 20 ударных беспилотников Predator-B (по 10 для армии и ВВС) и 10 разведывательных RQ-4 Global Hawk (или других БПЛА) для ВМС Индии.

На сегодняшний день ВМС Индии используют два MQ-9B SeaGuardian, взятых в лизинг у США еще в 2020 году сроком на один год, "чтобы посмотреть". Пока соглашение об аренде продлевается.

БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator. Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 48 часов на дальность более 11 тыс. км.

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Страны
Индия
США
Продукция
Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
2020-й год
БПЛА
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