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Известия.ru

В России создали всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум»

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал всепогодный FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица». — Ред.) «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью. Об этом в среду, 14 июня, сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

«Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить «Ультиматум», разве что дрон окажется под водопадом», — рассказал Кузякин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что эта особенность очень важна для работы военных, так как противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху «во время шквалистого ветра и дождя с градом».

Кроме того, по словам Кузякина, «Ультиматум» может работать при довольно низких температурах, подчеркнув, что даже при –29 градусах дрон функционировал. Данные о грузоподъемности аппарата директор не назвал, но уточнил, что тот «легко носит кирпич».

«Мы общались, консультировались с военными и думали о создании аппарата повышенной защищенности. «Ультиматум» будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне в ближайшие дни», — заключил он.

«Ультиматум» входит в универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», которую представил ЦКБР 23 мая. Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) этой группы могут выполнять весь спектр боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) без деления на специализации.

По словам Кузякина, вся линейка FPV-дронов оборудована многофункциональной площадкой крепления полезной нагрузки, которая позволит управлять устройством вне зависимости от того, что оно несет на себе. А чтобы бойцам на фронте не нужно было думать, как именно настроить дрон под себя, специалисты ЦКБР стандартизировали все настройки, прошивки и топологию.

26 мая президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о создании дивизиона собственных БПЛА и о расширении производства дронов в несколько раз. Онотметил, что «Калашников» консолидировал все свои мощности для производства и разработки беспилотников.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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