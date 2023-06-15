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ТАСС

Омский испытательный комплекс конструкторского бюро запустят на полгода раньше срока

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Омское Моторостроительное конструкторское бюро".

Сдачу в эксплуатацию запланировали в первом квартале 2024 года

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Испытательный комплекс авиадвигателей Омского моторостроительного конструкторского бюро (филиал ПАО "ОДК-Сатурн" - ОМКБ) будет сдан в эксплуатацию на полгода раньше запланированного, в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал в среду ТАСС министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

"Реализация проекта нашего "Мотор КБ" (ОМКБ) идет опережающими темпами, завершение и сдача где-то в первом квартале 2024 года. Это проект строительства испытательного центра, опережение где-то на полгода", - рассказал Посаженников.

Ранее ТАСС сообщал, что на строительство комплекса по испытанию авиадвигателей ОМКБ направит 2,2 млрд рублей. Проект включен в региональный реестр масштабных инвестпроектов. Испытательные стенды будут предназначены для проверки как серийных изделий, так и новых разработок. Они будут оборудованы системой наддува воздуха для имитации полетных условий и автоматизированными системами сбора и обработки информации. Реализация проекта позволит обеспечить своевременное выполнение предприятием гособоронзаказа.

Омское КБ создано в 1956 году при моторостроительном заводе им. П. И. Баранова для разработки поршневых и газотурбинных двигателей. В 1993 году реорганизовано в АО "ОМКБ". 

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