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ТАСС

Киев пригласил президента Бразилии на саммит по урегулированию конфликта на Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Источник изображения: EPA-EFE/ ANTONIO PEDRO SANTOS

По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, участие в предстоящем мероприятии стран Глобального Юга крайне важно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июня. /ТАСС/. Власти Украины пригласили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на готовящийся Киевом саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским. Соответствующее приглашение передал в телефонном разговоре со специальным помощником южноамериканского лидера по международным вопросам Селсу Аморимом глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, Ермак подчеркнул важность участия в предстоящем мероприятии Бразилии и других стран Глобального Юга. По информации издания, украинский чиновник ранее также общался на эту тему с советником по безопасности индийского лидера Аджитом Кумаром Довалем. Из стран Латинской Америки открыто в поддержку Киева выступили только Гватемала, Коста-Рика, Уругвай и Чили, напоминает Folha de S.Paulo.

Сам Аморим подтвердил Globu факт телефонного разговора с украинским коллегой. "Это был общий разговор о войне и мире и о том, какую роль, с точки зрения украинского правительства, могла бы сыграть Бразилия", - цитирует дипломата издание.

Место и время проведения саммита пока не определено, пишет Globu. Вместе с тем, отмечает издание со ссылкой на окружение Лулы да Силвы, не исключено, что бразильский и украинский лидеры смогут встретиться на полях предстоящего 17 и 18 июля в Бельгии саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

Ранее президент Бразилии заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. 

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Страны
Бельгия
Бразилия
Гватемала
Коста-Рика
Россия
США
Украина
Уругвай
Чили
Проекты
Евросоюз
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