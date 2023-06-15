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ТАСС

С Восточного запустят спутник-сервер размером чуть больше спичечного коробка

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин отметил, что летные испытания аппарата могут продлиться около года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выполняющий функции сервера пико-спутник, размер которого немногим более спичечного коробка, запустят с космодрома Восточный 27 июня. Об этом сообщили ТАСС в компании RuVDS.

"Спутник-сервер RuVDS, разработанный хостинг-провайдером совместно с компанией "Малые космические системы" (МКС), упакован в пусковой контейнер и интегрирован в аппарат "СтратоСат ТК-1" компанией "Стратонавтика" после прохождения предполетных испытаний. Аппараты доставлены на космодром Восточный в Амурской области, что завершило цикл подготовительных мероприятий к запуску, запланированному на 27 июня", - рассказали в компании.

Ожидается, что летные испытания аппарата продлятся около года. Об этом сообщил основатель и генеральный директор российского хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин. "Мы полностью готовы: оборудование уже на месте, следующей точкой в маршруте нашего аппарата будет уже орбита Земли. Миссия продлится около года", - приводит его слова компания.

Он уточнил, что в рамках миссии состоится не только проверка работы серверных систем, но и реализация проектов по популяризации науки и технологий. Скорость передачи данных со спутника пока составит 1,2 Кбит/c.

Размер аппарата составит 5x5х5 см, он будет размещен с помощью пускового контейнера компании МКС в "материнский" спутник - космический аппарат "СтратоСат ТК-1", который в свою очередь будет интегрирован в пусковой контейнер для кубсатов (малый спутник размером от 10x10х10 см).

Согласно распоряжению правительства от 2 июня, аппарат "СтратоСат ТК-1" запустят попутной нагрузкой вместе со спутником гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" 2-3. 

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