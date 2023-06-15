Присланные из Финляндии Leopard 2R опозорились в ходе недавних боев

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Вооруженные формирования киевского режима несут большие потери в западной бронетехнике, так ВСУ уже лишились четырех из шести поставленных из Финляндии Leopard 2R.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), одну из таких машин разминирования местности в ходе массированной атаки на запорожском направлении бросили вперед для расчистки прохода большой колонне немецких танков Leopard 2A6 и американских боевых машин пехоты М2 Bradley ODS-SA.

Попав под мощный удар российских войск, противник вынужден был отступить, оставив большое количество исправной и поврежденной техники, в том числе и этот финский "подарок".

Затем наступление должны были обеспечивать уже три таких "инженерных танка", к которым добавили выполненный на шасси Leopard 1 немецкий Wisent 1 MC. И этот рывок к нашим позициям закончился серьезной неудачей. Все бронеобъекты были поражены.

Leopard 2R отличаются от обычных танков: с них сняли массивные 12-тонные башни с танковым и пулеметным вооружением и установили бронированную рубку с нишей, на крыше которой имеется 12,7-мм НСВТ "Утес".

Мощность двигателя -1500 л.с. Инженерное оборудование представлено бульдозерным отвалом с противоминным плугом.

Wisent 1 MC внешне похож на бронированные ремонтно-эвакуационные Bergepanzer 2, но имеет английское оборудование, позволяющее нейтрализовывать мины. Правда, как и Leopard 2R, он не выполнил поставленную задачу.

Интересно, что вместе с западными образцами боевики пытаются использовать старые боевые машины разминирования БМР-2. Изготовленные на шасси Т-54Б еще в 80-е годы они эксплуатировались в подразделениях советской 40-й общевойсковой армии в Афганистане.

Сообщалось, что ВСУ получили из Германии несколько противоминных 53-тонных Keiler, выполненных на платформе старых модернизированных американских танков М48A2G. Их в боях еще не задействовали, но можно не сомневаться, что и эти громоздкие машины ждет бесславный конец.