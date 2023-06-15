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ТАСС

Космонавты МКС улучшат систему обмена данными с Землей

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Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Анна Кикина/ ТАСС, МКС

Работы выполнят Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев

МКС, 14 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) во время выхода в открытый космос проведут технические работы, связанные с системой высокоскоростной передачи данных, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, это улучшит обмен данными с Землей.

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на 22 июня. Работы выполнят космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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Роскосмос
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