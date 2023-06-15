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Интерфакс-АВН

Контракт с Минобороны РФ подписали еще десять добровольческих бригад и отрядов

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Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель российского министерства обороны и десять командиров добровольческих бригад и отрядов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, подписали контракт, сообщает ведомство в среду.

"Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса", - говорится в сообщении.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с российским военным ведомством, это придаст им необходимый правовой статус.

12 июня министерство заявило, что подписан первый контракт с добровольческим формированием в зоне СВО - отрядом спецназа "Ахмат".

"Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", - сказал тогда Алексеев.

"Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены, и самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции" - заявил генерал.

Приказом министра обороны России Сергея Шойгу "определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с министерством обороны РФ, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач", заявили в ведомстве 10 июня.

Замминистра обороны РФ Николай Панков сообщил 10 июня, что "приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту".

"Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - сказал Панков.

По его словам, "приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций".

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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