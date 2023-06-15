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ТАСС

Путин заявил, что СВО выявила неэффективных "паркетных" генералов в ВС РФ

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Источник изображения: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава государства считает необходимым продумать, как обеспечить рост по службе для наиболее способных военных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что специальная военная операция (СВО) вывела из тени эффективных военачальников и выявила неэффективных "паркетных" генералов. Глава государства считает необходимым продумать, как обеспечить рост по службе для наиболее способных военных.

"Что касается кадров, это очень важный вопрос. До проведения СВО, конечно, как в любой государственной структуре, паркетных людей очень много", - констатировал глава государства на встрече с военными корреспондентами. Он сравнил ситуацию в армии с тем, что происходило в системе здравоохранения во время пандемии коронавируса, когда "люди бесстрашно шли в эти опасные зоны, не понимая даже еще, чем это для них может закончиться". "То же самое в армейской среде. Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что паркетные генералы, а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно, они, мягко говоря, не эффективны", - констатировал Путин. При этом он подчеркнул, что, "наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было и слышно, а оказалось, что они очень эффективны и очень нужны".

"К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они себя не жалеют. Вот беда в чем", - считает президент. "Но тем не менее мы, безусловно, должны - надеюсь, что это все-таки происходит и дальше будет происходить, - таких людей надо искать и тащить наверх, направлять их на учебу, повышать в звании, в должности, доверять им больше", - указал глава государства. По его мнению, в министерстве обороны, "как в любом министерстве, бюрократия многослойная, и нужно выработать механизм поиска и лифта, который поднимал бы таких людей на нужный армии и стране уровень". "Я сам подумаю над этим и вам предлагаю", - обратился президент к военным корреспондентам.

Молодые полководцы

Путин согласился с мнением, что во время СВО появляется много "новых рокоссовских" (маршал Константин Рокоссовский был одним из самых выдающихся командиров во время Великой Отечественной войны - прим. ТАСС). Для примера глава государства привел командира роты старшего лейтенанта Юрия Жуланова, которого в понедельник навестил в военном госпитале и вручил ему звезду Героя России. Путин напомнил и о своем недавнем телефонным разговоре с Жулановым, которого только привезли в госпиталь с поля боя. Тогда еще младший лейтенант доложил верховному главнокомандующему о сражении, о том, как будучи раненым, выводил из-под огня сослуживцев. Президент также выяснил, что 24-летний Жуланов служит с 18 лет. Узнав подробности боя, глава государства сообщил, что присваивает Жуланову звание старшего лейтенанта.

О том, как рота Жуланова выстояла во время наступления украинских войск, Путин рассказал и военным корреспондентам. "Сначала подготовка - никто не дрогнул, все остались на месте, потом танки пошли - все на месте, все приняли бой, за ними бронемашины и пехота. Чем это отличается от Великой Отечественной войны? Ничем! Все то же самое. Для конкретных людей, которые погибают, ранения получают, борются, воюют, ничем не отличается", - уверен президент.

Путин обратил внимание на то, что в недавнем прошлом Жуланов был сержантом. "Кстати говоря, сержанты сейчас очень хорошо воюют. За этот год с небольшим подросла прослойка младших командиров, и хорошо воюют", - считает президент.

По его мнению, "таких ребят [как Жуланов], конечно, надо искать везде". "Умный, грамотный, взвешенный, мужественный, настроенный на служение Отечеству в самом прямом и благородном этого слова. И ребята у него там такие же", - оценил глава государства. На его взгляд, "таких много".

Говоря о необходимости механизма роста по службе для способных бойцов, Путин заметил, что "и министр [обороны Сергей Шойгу], и начальник Генерального штаба [Валерий Герасимов] полностью разделяют такую позицию".

"Это чисто административное решение, поэтому если идеи какие-то будут, излагайте, не стесняйтесь", - предложил президент военным корреспондентам. 

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