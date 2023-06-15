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ТАСС

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере $325 млн

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Источник изображения: Hannah Beier/ Getty Images

Речь идет, в частности, о "критически важных" средствах противовоздушной обороны, дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядах, противотанковых сист...

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн. Об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом [США Джо Байденом], я разрешаю наше 40-е по счету выделение [уже имеющихся вооружений] Украине. За счет него будет предоставлено американских вооружений и техники на $325 млн", - говорится в документе. В нем уточняется, что речь идет, в частности, о "критически важных" средствах противовоздушной обороны, дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядах, противотанковых системах и бронетехнике.

Официальный представитель Госдепартамента США добавил, что Вашингтон выделит Киеву на этот раз дополнительные ракеты для комплексов ПВО NASAMS, ПЗРК Stinger, противотанковых системах Javelin, TOW и AT-4, БМП Bradley и Stryker, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, снаряды для HIMARS, взрывные устройства для расчистки завалов, защищенные средства связи, запчасти.

Как сообщили в Пекнтагоне, новый американский пакет оружия и военной техники для Украины включает в себя 25 единиц бронетехники. Как уточняет ведомство, в этот пакет входят 15 БМП Bradley и 10 БТР Stryker.

США предоставили Киеву с момента начала Россией специальной военной операции на Украине вооружений на сумму порядка $40 млрд, отметило американское внешнеполитическое ведомство.

Москва неоднократно констатировала, комментируя такие поставки, что Вашингтон продолжает идти по пути эскалации в украинском конфликте. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
NASAMS
Stinger
Stryker
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