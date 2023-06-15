Войти
Lenta.ru

Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей

100
0
0
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали ракету-планер с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей. Об этом свидетельствуют данные из документа, который опубликован на сайте Роспатента.

Планируется, что ракета будет применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов. Разработка российских специалистов отличается увеличенной дальностью полета при небольших массогабаритных характеристиках.

Ракета-планер имеет несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель. Также в этом месте размещено устройство отделения двигателя и стабилизатор.

В переднем отсеке располагается самонаводящийся подводный снаряд. Он оборудован устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.

Военные специалисты обосновывают целесообразность разработки тем, что в отличие от других ракет подобного типа, их изобретение обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках.

В апреле российская компания «Локационная мастерская» разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры.

Как подчеркивалось, с начала СВО производство противодроновых ружей на «Локмасе» выросло в несколько раз. Компания выпускает сотни ружей ежемесячно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роспатент
Похожие новости
07.10.2021
В РФ создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре
27.07.2021
Впервые в России ИИ сам написал компьютерную программу
11.03.2021
Предприятие "Росатома" разработало устройство для захвата скоростных БПЛА
20.03.2019
Futurism (США): птица или беспилотник?
19.07.2018
Ежегодно холдинг "Швабе" регистрирует около 170 новых патентов на изобретения - пресс-служба
19.08.2016
«РТ-Химкомпозит» увеличит выпуск стеклянных полусфер для освещения аэродромов на 20%
23.07.2013
В ТПП РФ обсудили закон о ГЧП в оборонно-промышленном комплексе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении