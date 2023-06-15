Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей

Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали ракету-планер с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей. Об этом свидетельствуют данные из документа, который опубликован на сайте Роспатента.

Планируется, что ракета будет применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов. Разработка российских специалистов отличается увеличенной дальностью полета при небольших массогабаритных характеристиках.

Ракета-планер имеет несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель. Также в этом месте размещено устройство отделения двигателя и стабилизатор.

В переднем отсеке располагается самонаводящийся подводный снаряд. Он оборудован устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.

Военные специалисты обосновывают целесообразность разработки тем, что в отличие от других ракет подобного типа, их изобретение обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках.

В апреле российская компания «Локационная мастерская» разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры.

Как подчеркивалось, с начала СВО производство противодроновых ружей на «Локмасе» выросло в несколько раз. Компания выпускает сотни ружей ежемесячно.