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ТАСС

Путин заявил, что Россия за год нарастила оборонное производство почти втрое

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Производство бронебойно-подкалиберных снарядов для танков
Производство бронебойно-подкалиберных снарядов для танков.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Киреев

По наиболее востребованным направлениям - в 10 раз, сообщил президент

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оборонное производство в РФ за год выросло в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"По всем направлениям заделы есть. Вопрос - в наращивании. У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям - в 10 раз", - отметил он.

Путин обратил внимание, что некоторые предприятия работают в две смены, а многие - и в три. "И работают очень качественно. Я хочу, как в таких случаях говорят, пользуясь случаем, поблагодарить наших рабочих, инженеров, которые пашут днем и ночью. Многие из них выезжают прямо на линию фронта и работают над тем, чтобы доводить технику прямо в зоне боевых действий. И работают очень хорошо", - добавил глава государства. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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