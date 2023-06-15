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ТАСС

Politico: в Рамштайне обсудят долгосрочное обслуживание переданной ВСУ западной техники

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Встреча министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ
Встреча министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

По данным газеты, Украина хочет при сотрудничестве с США и странами Европы создать на территории Украины или Польши инфраструктуру для этих целей

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Обслуживание предоставленной Киеву западной техники в долгосрочной перспективе является одним из приоритетных вопросов для контактной группы по Украине. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что обслуживание переданных ВСУ западных танков и бронетехники, будет одним из основных пунктов повестки следующего заседания контактной группы по Украине в Рамштайне. Украина хочет при сотрудничестве с США и странами Европы создать на территории Украины или Польши инфраструктуру для технического обслуживания западной техники, пишет издание.

"Некоторые из наших европейских коллег уже обладают сложившимися отношениями с промышленностью Украины. Я говорил с несколькими компаниями в Европе, они строят планы на будущее", - сказал газете собеседник из американского оборонного ведомства. Он добавил, что созданная в рамках контактной группы по Украине команда, отвечающая за вопросы долгосрочного обслуживания имеющейся у Украины техники - это "наиболее активная рабочая группа на данный момент". 

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Страны
Польша
США
Украина
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