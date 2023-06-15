Членство Украины в НАТО – плохая затея, пишет TAC. Этот шаг может подорвать доверие к гарантиям безопасности, которые дает альянс, поставить под угрозу действующих членов блока и "подпитать паранойю" России, нарушив геополитический баланс в Восточной Европе.

На предстоящей конференции в Вильнюсе альянс должен оказать сопротивление внутреннему давлению и отвергнуть идею дальнейшего расширения, на котором многие настаивают, но которое совершенно не оправдано.

На состоявшейся недавно десятой ежегодной конференции по вопросам внешней политики, которую организует издание American Conservative, конгрессмены изложили целый ряд убедительных точек зрения на вовлеченность нашей страны в украинский конфликт. Так, сенатор Майк Ли (Mike Lee) предупредил, что "конфронтация с ядерной державой, в частности с этой конкретной ядерной державой [Россией], требует значительной доли благоразумия и рассудительности, а вовсе не позерства и громких заявлений". Сенатор Рэнд Пол (Rand Paul) заявил, что вовлеченность Америки в военные конфликты на территории других стран, таких как украинский, – это вопрос, по которому необходимо проводить голосование.

Многие члены Палаты представителей жаловались на неблагоприятное течение конфликта и на огромные безвозвратные издержки, которые несет Америка. Член Палаты представителей Эли Крейн (Eli Crane) указал на то, что Соединенные Штаты фактически предоставили Украине карт-бланш в вопросе использования военной помощи. "Я думаю, что это очень глупый шаг. Я думаю, что мы толкаем мир к потенциальной третьей мировой войне. Однако никто этого как будто не замечает", – заявил он.

Тревоги законодателей действительно оправданы, и звучат они в крайне важный момент. Дискуссии касательно потенциального членства Украины в НАТО набирают обороты в преддверии грядущего саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе и на котором его члены намереваются устроить жаркие споры по вопросу о том, нужно ли давать Украине зеленый свет на вступление. Недавно даже президент Франции Эммануэль Макрон, который долгое время выступал против присоединения Украины к блоку, заявил: "Я за то, чтобы предоставить Украине осязаемые и надежные гарантии безопасности".

Американцам крайне важно тщательно взвесить все плюсы и минусы, связанные с таким решением. Хотя желание Украины укрепить свои связи в сфере безопасности и продолжить сотрудничество с западными державами понятно, американские и европейские политики должны учитывать более широкие геополитические последствия и проявлять осмотрительность в процессе оценки того, следует ли распространять гарантии безопасности НАТО на эту восточноевропейскую страну.

Вступление Украины в альянс может иметь далеко идущие последствия для региональной стабильности и международных отношений. Важно откровенно признать факт существования хрупкого геополитического баланса в Восточной Европе, поскольку Россия всегда рассматривала расширение НАТО как непосредственную угрозу своим интересам национальной безопасности. Стоит помнить, что сделанное в 2008 году заявление о том, что Украина и Грузия в конце концов смогут стать членами альянса, было использовано для мобилизации поддержки войны в Грузии, присоединения Крыма в 2014 году и специальной военной операции на Украине сегодня. Если постоянно подпитывать паранойю России, это не поможет ее облегчить, а лишь спровоцирует дальнейшую негативную реакцию.

Хуже того, доверие к гарантиям безопасности НАТО окажется под сомнением, если попытаться проанализировать последствия потенциального членства Украины в альянсе. Нынешний конфликт продемонстрировал, что западные страны, включая членов НАТО, не желают задействовать свои вооруженные силы для защиты Киева. Если действующие члены не решаются вмешиваться в конфликт на Украине, ее вступление в альянс повлечет за собой сомнения в его готовности выполнять обязательства в будущем. Это подрывает доверие к НАТО, ослабляя его потенциал сдерживания в целом. Западные державы должны брать на себя только такие обязательства, к которым они относятся серьезно и которые они в состоянии выполнить.

Более того, членство Украины в НАТО может поставить под угрозу безопасность действующих членов блока. Россия уже продемонстрировала готовность использовать военную силу для защиты того, что она считает своей сферой влияния. Если распространить гарантии безопасности НАТО на Украину, которая, вероятно, будет вести ожесточенную борьбу с Россией в ближайшие несколько десятилетий, это повысит риск втягивания всего альянса в более масштабный конфликт. Хотя за минувший год Москва истощила свои вооруженные силы, многие эксперты, такие как Майкл Кофман (Michael Kofman) из программы изучения России в Центре военно-морских исследований США, предупреждают, что она более чем способна восстановиться и стать еще сильнее. Крайне важно избежать такого сценария, при котором НАТО и Соединенные Штаты должны будут начать войну с ядерной державой.

Украине также потребуются дополнительные значительные финансовые и военные ресурсы для интеграции своих вооруженных сил в командную структуру альянса и для соблюдения требуемых стандартов. Учитывая нынешние экономические проблемы этой страны и необходимость восстановления ее вооруженных сил, было бы неразумно ожидать, что она сумеет соответствовать строгим критериям НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Необходимость поддерживать оборонный потенциал Киева может создать нагрузку на существующих членов альянса, оттянув на себя ресурсы, выделенные на внутренние приоритеты и решение задач в других частях мира, таких как Индо-Тихоокеанский регион.

Вместо того, чтобы спешить с предоставлением Украине членства в НАТО, следует изучить альтернативные подходы к укреплению безопасности и стабильности этой страны. Участие в механизмах совместной безопасности, таких как расширенное партнерство, военное сотрудничество и дипломатические инициативы, может обеспечить Киеву необходимую поддержку и дать ему уверенность, в которой он будет нуждаться после окончания этого конфликта, при этом не провоцируя ненужной эскалации и не нанося нового ущерба региональной стабильности. Хорошо продуманная позиция, учитывающая все тревоги и тонкости интересов НАТО, Европы, Украины и даже России, будет играть решающую роль в процессе управления сложной динамикой обстановки безопасности в Восточной Европе.

Хотя стремление Украины вступить в НАТО и получить от блока гарантии безопасности понятно, важно подходить к этому вопросу с осторожностью. Геополитический контекст, вера в готовность альянса выполнять свои обязательства, риски для безопасности, экономическое бремя и нагрузка на вооруженные силы – все эти факторы требуют тщательной оценки последствий и альтернатив членству Украины в НАТО. Проявив сдержанность и изучив альтернативные подходы, международное сообщество сможет выработать рациональные решения, которые поставят во главу угла региональную стабильность и снизят вероятность дальнейшей эскалации в Восточной Европе.

Автор статьи: Роберт Кларк (Robert Clarke)