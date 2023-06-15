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Известия.ru

Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российский корабль

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Путин: атаки морских беспилотников на российский корабль «Приазовье» корректировал БПЛА США

В атаке на российский корабль, охранявший в Черном море газопровод «Турецкий поток», участвовали морские беспилотники, они уничтожены, но их работу корректировал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.


«Вчера или позавчера на наш корабль, который охранял «Турецкий поток» — газовую трубу, которая идет в Турцию, — на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных», — сказал он.

Путин подчеркнул, что три морских беспилотника уничтожили сразу, четвертый потерял ход, «его потом добили». Сразу после этого — еще четыре беспилотника, добавил президент. В это же время над нейтральными водами «висел беспилотный аппарат стратегической разведки США».

«Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников», — подчеркнул Путин.

Он заключил, что США таким образом всё глубже погружаются в украинский конфликт.

Ранее, 11 июня, Минобороны России показало видео отражения безуспешной атаки украинских беспилотных катеров на корабль «Приазовье» Черноморского флота. На опубликованных кадрах видно, как российские военные прицельным огнем поражают беспилотники и аппараты разлетаются на части.

В конце мая Вооруженные силы России отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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