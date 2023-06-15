В Италии объяснили, почему призывы к победе Украины преступны

Позиция об отсутствии альтернатив победе Украины, которую высказывает бывший премьер Италии Марио Драги, преступна, пишет Il Fatto Quotidiano. Те, кто так рассуждает, хотят склонить общественность к эскалации, которая Европе, в отличие от США, не выгодна.

Марио Драги ясно дал понять, что для Запада нет альтернативы победе Украины в этом конфликте. Это не единичное заявление. Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) предлагает направить войска НАТО на Украину. В Италии местные фашисты считают, что следует восстановить призывную армию, чтобы у страны тоже было пушечное мясо, которое можно послать на убой, как это происходит сейчас с украинским народом.

Это преступные позиции, которые народ должен сокрушить, потому что выбирать приходится не между победой и поражением, а между переговорами, перемирием, прекращением огня и третьей мировой войной.

Я заявляю это потому, что:

– Победа Украины, если итальянские слова не потеряли свое значение, предполагает поражение России. Поскольку российская экономика хорошо выдерживает санкции, а консенсус в отношении украинского конфликта в стране сохраняется, единственное возможное поражение – военное. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне объяснил, почему такая ядерная держава, как Россия, должна принять военное поражение, не прибегая к ядерному оружию. Имейте в виду, что примеры Афганистана или Вьетнама не имеют никакого отношения к делу. Советский Союз тоже вывел войска из Афганистана, но сейчас Россия сражается за то, что считает защитой своих границ и своего народа. Можно, конечно, долго спорить о том, насколько обоснованы или не обоснованы эти аргументы, но дело не в этом. Дело в том, что Вьетнам и Афганистан располагаются далеко от США и не имеют для Вашингтона стратегического значения, а вот Россия ведет борьбу, которую считает принципиально важной для своей жизни и безопасности.

Параллель нужно проводить не с Вьетнамом или Афганистаном, а с Кубинским ракетным кризисом 1962 года (в России его называют Карибским кризисом – прим. ИноСМИ). Поскольку тогда Кеннеди считал, что на карту поставлены фундаментальные интересы США, он вплотную подошел к ядерной катастрофе. И в тех обстоятельствах США не отступили. Сегодня в Донбассе и Крыму складывается такая же ситуация, и кризис должен быть разрешен путем переговоров, а не путем третьей мировой войны. Кеннеди и Хрущев провели переговоры в 1962 году, также следует поступить и сегодня. Тот, кто говорит о победе, будь то Зеленский, Драги или Мелони, с политической точки зрения является преступным безумцем, а не государственным деятелем.

– Интересы Европы, по мнению Драги, совпадают с интересами США. Я считаю, что это не так. Судя по последствиям санкций, Европе, а особенно Германии и Италии, обладающим крупнейшим промышленным аппаратом, есть что терять от разрыва вертикальных экономических связей с Россией. В то же время, Соединенным Штатам выгодно нарушение экономических отношений между Россией и Европой. Прежде всего, Америка заняла место России в поставках сырья и энергоносителей. Вашингтон продает их по очень высоким ценам, а это ослабляет производственный потенциал его европейских конкурентов. Вспомним санкции, которые США ввели в отношении европейской автомобильной промышленности...

Во-вторых, вопреки тому, что говорят коррумпированные американцами правящие элиты, – своего рода продажная буржуазия, процветающая в колониях, – Европа заинтересована в том, чтобы не стать, подобно великому Донбассу, театром военных действий третьей мировой войны, добиваясь победы Украины. В интересах Европы, наоборот, стремиться к миру, переговорам, прекращению огня, как предлагает папа римский.

– В-третьих, российско-украинский конфликт укрепляет разделение мира на две части: на одной стороне США, Европа, Япония и бывшая Британская империя, на другой – Китай, Россия и многие страны глобального Юга. Этот двуполярный мир лучше, чем однополярный, но и он не прекрасен… Это мир ненависти, постоянно находящийся на грани третьей мировой войны. Это мир, в котором демократия и истина стремятся к исчезновению, поскольку он фактически находится в состоянии войны и состоит из двух больших траншей. Превратить мир во множество окопов – это перспектива, прежде всего разрушительная и самоубийственная, а к тому же преступная.

Европа заинтересована в многополярном, а не двуполярном мире. Благополучие континента связано с собственным развитием, с возможностью строить мирные отношения сотрудничества как на востоке, так на юге и на западе. Таким образом, интересы Европы не совпадают с интересами НАТО. Они не совместимы с логикой перманентной войны, потому что европейские потребности заключаются в развитии многополярного мира, основанного на сотрудничестве.

Я не буду продолжать, но суть проста: говорящие о победе на Украине, работают над тем, чтобы склонить общественное мнение к согласию на эскалацию, которая приведет нас к третьей мировой войне и превратит Европу в огромное поле боя. Необходимо остановить их, пока не стало слишком поздно, независимо от того, как их зовут – Драги, Мелони, Байден или Шляйн (Elly Schlein; итальянский политик – прим. ИноСМИ).

Автор статьи: Паоло Ферреро (Paolo Ferrero)

Паоло Ферреро – "Партия коммунистического возрождения" (Rifondazione Comunista), входящая в национальное объединение "Народный союз" (Unione Popolare)

Комментарии читателей

Maurizio

Бред Марио Драги: "Украина должна выиграть, иначе ЕС придет конец". Даже самым иррациональным и безумным мнениям можно найти логичное объяснение. Драги, будучи премьер-министром, уже проявил свой воинственный темперамент в детсадовской шутке: "Вы хотите мира или включить кондиционеры?" Киссинджер встретил его веру в альянс с оптимизмом и присвоил ему звание "лучшего государственного деятеля года" за абсолютное послушание диктату Байдена "perinde ac cadaver" ("на манер трупа", лат.). А на что сегодня нацелился бывший верховный лидер? Рискну предположить – на престижный пост генерального секретаря НАТО, который получает зарплату набоба, ничего не делая. В НАТО решения принимает верховный главнокомандующий, то есть президент США, а секретарь выполняет функции простого представительства: "Хожу, смотрю на людей, езжу, завожу знакомства, делаю что-то...", как в фильме 1978 года Ecce bombo.

Roberto Severoni

Может их шантажируют? У США огромный арсенал оружия массового убеждения, которое обычно напоминает шантаж, а он ведет к угрозам, санкциям и войне. Так все превращаются в верных сторонников, никто чужой туда не проскочит.

bock2

У меня нет определенного ответа на ваш первый вопрос, однако я могу напомнить, что за последние 80 лет и США, и СССР были вынуждены бежать из оккупированных ими стран. Причем без применения атомных бомб. Что касается двуполярного мира, то я абсолютно согласен с Вами, что это ошибочное и даже проигрышное видение. Однако я призываю Вас не быть "двуполярным" самому: я не симпатизирую фашистам, но мне также не нравятся те, кто, только чтобы обвинить Европу и Запад, встает на сторону Путина.

Topolinik (в ответ bock2)

Выхода, к сожалению, не существует. Если навязать мир прямо сейчас, Украина потеряет территории и окажется в проигрыше. Если навязать мир при условии возвращения Украины в границы, которые она занимала на 23 февраля 2022 года, то Россия потеряет территории и окажется в проигрыше. Третьего сценария я бы с удовольствием избежал, но те, кто хочет мира, хотят мира прямо сейчас, независимо от территорий.

Kasperbau

Г-н Ферреро, отвратительная правда в том, что никто не заботится об интересах Украины, даже их тряпичный сумасшедший президент. Расмуссен – глупец, но на самом деле он приоткрыл завесу, и теперь все знают, что западные подрядчики, вооруженные, обученные и оплаченные нами, Западом, сражаются под знаменем Киева. Парадокс, кажется, создан специально для того, чтобы быть опровергнутым и узаконить недосказанное: западные военные там уже давно, а платит народ, то есть мы.

pierone2

Вообще-то, никто так и не объяснил, какую экономическую или любую другую выгоду получит Италия и Евросоюз, потратив на вооружение государственные деньги, предназначенные для социального обеспечения (например, для финансирования здравоохранения, школ, пенсий, ремонта водопровода или предотвращения гидрогеологической нестабильности). Какую выгоду мы получим от участия в санкция, которые ударяют по нам бумерангом и уже привели к повышению цен на продукты питания, топливо, газ, закрытию компаний, увольнению людей. Не говоря уже о риске ядерной войны, чтобы поддержать одно из самых коррумпированных государств в мире, вовлеченное в кровную вражду с другими "плохими парнями".

Как будто в споре между двумя мафиозными кланами, мы будем жертвовать собой, чтобы встать на чью-то сторону. При этом участники конфликта, в отличие от нас, служат только своим собственным интересам. И не забудьте, что эти "плохие парни" не входят ни в ЕС, ни в НАТО, поэтому поддерживать их – это мазохистский и нелогичный шаг. "Плохим парням" достаточно было разобраться между собой. Это их конфликт, а не наш.