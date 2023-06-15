Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек

Путин: военные контракты в России заключили свыше 156 тысяч человек, считая добровольцев

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.