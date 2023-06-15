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ТАСС

Путин: Россия в условиях СВО будет наращивать свою космическую группировку

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Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный
Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Также РФ планирует увеличивать количество беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о планах во время специальной военной операции наращивать космическую группировку и увеличивать количество беспилотных летательных аппаратов.

"Сейчас коррективы вносим, совсем недавно один космический аппарат запустили, мы будем наращивать нашу группировку [спутников]", - сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, каковы действия РФ в нынешней ситуации, когда отечественная космическая разведка уступает западной. Путин уточнил, что "по космической группировке Россия занимает пятое место в мире". "В целом у нас группировка хорошая", - считает он.

По словам главы государства, пока орбитальная группировка совершенствуется, нужно проделать работу по ее замещению. "Это разного назначения беспилотные летательные аппараты, нам нужно и беспилотники наращивать, и ударные, и разведывательные, но это требует времени", - признал он.

"В предыдущие годы мы должны были бы по-другому выстраивать нашу космическую деятельность, но ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали событий, которые сейчас происходят. Мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт, к сожалению, нас вынудили делать это вооруженным способом, но не мы это начали", - объяснил глава государства. Он обратил внимание на то, что космические программы представляют собой "проекты длительного цикла, на годы вперед планируются, а потом реализуются". "И реализуются так, как мы планировали лет 5-7 назад", - отметил Путин.

Президент согласился, что сейчас спутниковая группировка РФ противостоит космическим аппаратам США и других западных стран. "Нужно соответствующим образом настраивать работу (по развитию отечественных космических аппаратов - прим. ТАСС). Конечно, будем это делать", - заверил он. 

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