Начиная со следующего месяца, в США будут приостановлены поставки истребителей F-35

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Начиная со следующего месяца, поставки Пентагону многофункциональных истребителей F-35 Lightning II будут приостановлены, пишет американский журнал Defense News. Как отмечает издание, данная мера стала вынужденной ввиду задержек, связанных с модернизацией этого боевого самолёта. Основная причина – проблемы, с которыми столкнулись специалисты при внедрении необходимого программного обеспечения (ПО).

Таким образом, эти военно-воздушные суда не смогут пройти модернизацию Technology Refresh 3 (TR-3) в текущем году, а значит, возобновление их поставок может начаться не ранее весны 2024, следует из данных Управления по разработке совместных программ (Joint Program Office или JPO). По этой причине их компании-производителю Lockheed Martin придётся «придержать» десятки единиц этой техники на своём основном авиационном заводе, расположенном в городе Форт-Уэрте, в штате Техас.

В этом контексте стоит отметить, что Technology Refresh 3 выступает в качестве критически важного апгрейда вычислительной электроники F-35. Благодаря данной модернизации у самолёта появится более качественный дисплей, больше памяти, а также улучшенные возможности по обработке данных. Этот шаг является крайне необходимым до того, как самолёт подвергнется более дорогостоящей модернизации под названием «Block 4». Именно она и позволит ему нести ракеты большего радиуса действия, повысить эффективность средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), равно как и более эффективно распознавать цели. Данные усовершенствования коснутся всех версий истребителя, таких как F-35A, F-35B и F-35C.

В то же время, отметили накануне в руководстве JPO, Минобороны США продолжит получать истребители, с наличием в них предыдущей версии ПО и оборудования Technology Refresh 2.

Тем временем руководство вышеупомянутой военно-промышленной корпорации уже заявило о том, что в рамках своих контрактных обязательств поставит Пентагону первый F-35 со встроенной в нём системой Technology Refresh 3.

Наша команда активно вовлечена в процесс отправки первых истребителей F-35 TR-3, продолжая совместное сотрудничество со своими коллегами из JPO по разработке программного обеспечения. Мы обеспечиваем высокий уровень безопасности и качества нашей продукции

– приводит журнал Defense News слова одного из представителей Lockheed Martin.

Кстати говоря, изначально крупнейший американский оборонный концерн планировал поставить порядка 150 таких истребителей в текущем году. Как уточнили в компании, лишь около трети от их запланированного объёма были доставлены, в то время как ещё более 50 единиц F-35 TR-2 на данный момент находятся в производстве.