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ТАСС

NYT сообщила о тяжелых потерях украинских войск при контрнаступлении

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Источник изображения: Минобороны России

Украина не сообщала о потерях, но из-за атак на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки ее вооруженные силы получают сильный урон, приводит газета оценки аналитиков

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Украинские войска несут тяжелые потери при попытках вести контрнаступление. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Украина не сообщала о потерях, но из-за атак на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки ее вооруженные силы получают сильный урон, приводит газета оценки аналитиков. Подтверждаются украинские потери как в живой силе, так и в передовом вооружении, которое передали Киеву его союзники. В то же время не было никаких признаков серьезного прорыва оборонительной линии российской армии, указывает газета.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.  

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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