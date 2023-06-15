Войти
РИА Новости

Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники

102
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин призвал настроить российскую систему ПВО на современные беспилотники

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с военными корреспондентами во вторник глава государства рассказал, что "у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава". Однако, по его словам, "достаточно быстро мы научились с ними бороться", это "иногда непросто, но решаемая задача", в том числе и в случае атак дронов по России.

"Здесь то же самое: нужно нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она же настроена на ракеты большие, на самолеты, а как правило беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны, достаточно сложно обнаруживать их", - сказал Путин.

Он отметил, что работа в этом направлении идет и будет сделана. "Что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений в этом нет. Но надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, было бы лучше, если бы это было сделано своевременно и на должном уровне. Эта работа проводится, и, уверен, эти задачи будут решены", - отметил президент РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.05.2023
Российские военнослужащие рассказали о работе зенитных комплексов С-300В
05.05.2023
Песков заявил, что Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без Вашингтона
04.05.2023
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
03.02.2023
Кто и как защищает Белгород
31.12.2020
Россия ведет разработку лазерных комплексов против беспилотников
15.05.2019
Путин в Ахтубинске осмотрел комплексы "Панцирь" и другие средства ПВО
21.03.2019
Раскрыт срок завершения испытаний "Посейдона"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении