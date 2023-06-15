Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники

Путин призвал настроить российскую систему ПВО на современные беспилотники

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с военными корреспондентами во вторник глава государства рассказал, что "у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава". Однако, по его словам, "достаточно быстро мы научились с ними бороться", это "иногда непросто, но решаемая задача", в том числе и в случае атак дронов по России.

"Здесь то же самое: нужно нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она же настроена на ракеты большие, на самолеты, а как правило беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны, достаточно сложно обнаруживать их", - сказал Путин.

Он отметил, что работа в этом направлении идет и будет сделана. "Что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений в этом нет. Но надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, было бы лучше, если бы это было сделано своевременно и на должном уровне. Эта работа проводится, и, уверен, эти задачи будут решены", - отметил президент РФ.