Запад всерьез думает о политическом урегулировании конфликта на Украине до конца года, пишет Shukan Gendai. Скромные "успехи" ВСУ в борьбе против России не мотивируют его на дальнейшую помощь. Если Киев не добьется немедленного триумфа, союзники пойдут на переговоры с Москвой на ее условиях.

Акио Кавато

Три причины

"Украина вытеснит российскую армию со своей территории новейшими вооружениями, полученными от Запада. Путин будет свергнут в результате государственного переворота". Вот мантра, которая до сих пор преобладала в США и Европе. Однако назвать такое мнение обоснованным трудно. Это скорее выдача желаемого за действительное.

В реальности ситуация на Украине сейчас заходит в военный тупик, и у обеих сторон появляется необходимость во временном прекращении огня.

Есть три причины, по которым автор так считает.

Во-первых, хотя на Западе многократно сообщалось, что Украина начнет крупное наступление то ли в апреле, то ли в мае, ВСУ начали какие-то отдельные активные операции только 5 июня. И не добились в них никаких положительных результатов.

Во-вторых, в США все чаще звучат призывы к прекращению огня, а саммит НАТО 11-12 июля, по-видимому, будет целиком посвящен безопасности Украины уже после окончания конфликта.

И в-третьих, фактически в Америке уже началась президентская избирательная кампания, в рамках которой демократы наверняка будут вынуждены пригасить пламя текущего конфликта, справедливо опасаясь того, что расширение помощи Киеву и его провал приведут к проигрышу кандидата от Демократической партии.

Россия, перешедшая к оборонительной тактике, оказалась очень живучей

С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года российская армия взяла под контроль около 20% территорий противника. С некоторых позиций она в итоге отошла, и Украина забрала часть земель весной и осенью прошлого года. Однако в оставшихся областях уже завершились внутренние процедуры, они вошли в состав России, поэтому, судя по всему, Москва будет защищать их насмерть.

Иными словами, Россия сейчас преимущественно перешла к обороне, а не сосредоточилась на нападении, хотя она и проводит отдельные наступательные операции. Как известно, защищаться в военном деле легче, чем нападать. Русские роют многочисленные линии окопов, возводят глубоко эшелонированные заградительные сооружения и ставят минные поля. Даже если в украинской армии будут новейшие западные танки, такую оборону будет сложно пробить.

Сейчас попасть в Крым с материковой части Украины потенциально возможно только из одно места — с узкого перешейка, занятого и укрепленного российскими войсками. Вместе с этим из нынешних событий видно, что имеющихся у Киева сил далеко не достаточно, чтобы вытеснить противника с южных и восточных направлений. ВСУ должны приложить максимум возможностей, чтобы наконец сравняться с ВС РФ, дислоцированными на Украине <...>.

При этом следует учитывать следующие важные обстоятельства. Даже если ВСУ и получают современные западные танки, опыт показывает: это не панацея. Бронетехника США и Европы очень разрозненна по своим боевым качествам и предназначению. Малейшая поломка или разрушение техники вынудят украинцев обращаться к союзникам за ремонтом. И, кроме того, западные танки (в настоящее время Украине пообещали отправить около 200 штук) должны быть использованы не раздробленно, а в качестве единой ударной силы. Только тогда можно рассчитывать на эффект от их применения.

Опасные атаки по территории России

Другими словами, ВСУ сейчас находятся в явной растерянности. Теперь они вынуждены перейти к тактике использования так называемых "российских крайне правых сил", заставляя те атаковать территории противницы. Возможно, их план состоит в том, чтобы отвлечь и раздробить российские войска для облегчения проведения операций на востоке и юге, а возможно, в том, чтобы попытаться захватить часть чужих земель в качестве "разменной карты" в будущих переговорах о прекращении огня.

Однако, если киевские власти не будут соблюдать осторожность с нападениями на российские территории, они могут спровоцировать обратный эффект — негативный. Подобные атаки могут заставить русский народ подняться против украинских диверсантов и "русской вооруженной оппозиции". Особенно это касается Белгородской и Брянской областей. Следует также отметить, что в приграничной зоне именно в этих регионах находятся склады, где хранится ядерное оружие Москвы. И что может предпринять Кремль в случае возникновения серьезной угрозы этим областям, предсказать трудно.

Важно указать и на то обстоятельство, что к "российским ультраправым" относятся скинхеды, которые больше не могут оставаться в стране, бандиты-неонацисты, жестокие и жадные до денег люди, начавшие переезжать на Украину в 2010-х годах и сотрудничавшие с украинскими правыми.

Автор не считает, что это та надежная среда, которая во всем будет повиноваться указкам киевского правительства и полностью подчиняться приказам ВСУ. Нельзя исключать и того, что эти люди могут объединиться с крайне правыми украинскими националистами и сыграть какую-то роль в создании помех прекращению огня, в том числе и насильственными методами.

Но все это не меняет главного — патовой ситуации на линии фронта.

Сползающий в бедность Запад

На Западе пока популярны и другие мантры.

"Застой на Украине? Ничего подобного. Россия потеряла почти тысячу танков, а теперь еще и не успевает с производством снарядов. Если Кремль попытается мобилизовать российскую молодежь, она вся сбежит за границу".

Такие рассуждения у нас слышны повсюду.

Но вот что интересно. Запад, который, казалось бы, должен обладать гораздо более высокими производственными мощностями по сравнению с Россией, не может конкурировать с Москвой в плане темпа восполнения военных запасов. Это связано в том числе и с тем, что окончание холодной войны привело к резкому сокращению оборонной промышленности США и ЕС.

И теперь Западу приходится за это рассчитываться.

На военной службе в ВСУ гораздо меньше молодых мужчин, чем в российской армии. Да и юных украинцев, увлеченных конфликтом, на самом деле не так много. В России молодежь, конечно, не в восторге от мобилизации, но множество людей хотят стать контрактниками или даже военнослужащими в составе ЧВК за высокие зарплаты. <...>

Многие на Западе считают, что российская экономика находится на грани краха из-за падения цен на энергоносители и санкций США и ЕС. Раньше автор тоже грешил подобными рассуждениями в своих статьях. Но оказалось, что приток валюты в страну (включая и китайские юани) и не думал прекращаться. Москва активно продает энергоресурсы Дели и Пекину по сниженным ценам и получает приличный доход. Конечно, она испытывает дискомфорт от прекращения поставок западных передовых технологий, включая полупроводники. Однако есть много вещей, которые Россия теперь получает из Китая и с успехом использует в своем собственном производстве в рамках импортозамещения.

Хотя на Западе некоторые всерьез думают, что Путин может быть свергнут в результате переворота, такое вряд ли произойдет. Безусловно, в современной российской истории есть похожий пример, когда в декабре 1991 года Ельцин провернул свой трюк, развалив Советский Союз и став президентом РФ, сместив Горбачева. Но тогда ситуация в стране была иной. В 1991 году государство было серьезно расколото, и на общественном уровне все больше и больше людей выступали за драчливого Ельцина с его русским взрывным характером, а не ослабевшего интеллектуально Горбачева. Сегодня в России нет человека, который был бы похож на Ельцина.

"Натовский Рубикон": июльский саммит альянса в Вильнюсе

На таком фоне 11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, пройдет саммит НАТО. В то время как Таллин и Рига, столицы Эстонии и Латвии, которые принадлежат к той же Прибалтике, находились под влиянием Ганзейского союза средневековой Германии и сохранили некий "немецкий дух", красивый Вильнюс, входивший в Польшу, — а она долгое время была частью российской империи — до сих пор сохраняет определенный "славянский аромат". Ежегодный саммит НАТО — это своего рода фестиваль. И красота Вильнюса будет здесь весьма к месту. Однако иногда представителям альянса на встречах совсем не до красот. Порой они сталкиваются с очень противоречивыми и животрепещущими проблемами. В этом году это, конечно, будет вопрос Украины. И если его неправильно решить, то это может повлиять на само выживание НАТО.

В условиях, когда военный конфликт на Украине еще далек от урегулирования, НАТО не может позволить себе и дальше так же слабо поддерживать союзницу, которая даже не является государством — членом альянса. Как известно, Берлин, Париж, Рим и другие с самого начала занимали пассивную позицию в отношении помощи Киеву. Что же касается США, то там в следующем году пройдут президентские выборы, а потому американский политикум хотел бы избежать ситуации, в которой текущий кризис становится предметом ожесточенного спора между республиканцами и демократами. Это не выгодно ни той, ни другой стороне. Поэтому в целом в Вашингтоне, судя по всему, уже склоняются к мысли о том, что в течение этого года на Украине желательно достичь прекращения огня.

В середине апреля американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью с призывом к политическому урегулированию за совместными подписями председателя Совета по международным отношениям Ричарда Хааса и ведущего эксперта Совета по России Чарльза Купчана.

В материале подразумевается, что США, конечно, должны предоставить Украине достаточно оружия для еще одного решающего боя. Однако если по его результатам Киеву не удастся добиться полного успеха, то он должен начать переговоры о прекращении огня и исходить из того, что восстановить границы, существовавшие до 2014 года, будет невозможно. В этом случае вокруг линии соприкосновения войск на территории Украины будет создана демилитаризованная зона, в которую будут направлены наблюдатели ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Параллельно с этим НАТО вступит с Москвой в диалог по контролю над вооружениями и формированию новой архитектуры безопасности в Европе. В статье предлагается ограниченно снять или смягчить западные санкции против России, если та будет выполнять условия соглашения о прекращении вооруженных действий. Как представляется, в данной публикации Совет по международным отношениям США в концентрированном виде отразил мнения тех американских политиков, которые сегодня принимают решения в стране. Примечательно, что статья за подписью председателя Совета была обнародована в "рупоре" этого важного органа — журнале Foreign Affairs, который вообще является "громкоговорителем" внешнеполитического истеблишмента США.

Недавно с Киевом провели закрытые переговоры, предметом обсуждения на которых стала тема военной поддержки Украины на саммите НАТО. Утечек с этой встречи пока не было. Возможно, главный вопрос будет заключается в том, в каком объеме Соединенные Штаты начнут поставлять союзнице ракеты большой дальности, и пока этим все и ограничится. Администрация Байдена, которая только что с трудом получила от конгресса одобрение увеличения лимита бюджетного дефицита, вряд ли сейчас может существенно расширить помощь Украине.

Мы находимся перед "сменой течения" и неким промежуточным этапом урегулирования украинского конфликта

Все разговоры в мейнстримовских СМИ об июльском саммите НАТО сводятся к тому, что делать после прекращения огня. "Украина не может сразу стать членом альянса. Однако, если перемирие будет реализовано, НАТО должна будет гарантировать безопасность Украины в течение ряда лет".

Иначе говоря, подход Запада к конфликту явно претерпевает некоторые изменения. Если все будет продолжаться так, как есть, Россия может достичь перемирия, которое "зафиксирует вхождение в ее состав Крыма в 2014 году и Донбасса". Ни Киев, ни Москва не будут подписывать соглашение, окончательно устанавливающее линию прекращения огня, но они хотя бы объявят о своей готовности к этому.

Кроме того, становится все более ясно, что масштабные вооруженные действия на Украине не возобновятся, — по крайней мере, до тех пор, пока не закончатся президентские выборы в США. Если Трамп выиграет гонку, Соединенные Штаты в значительной степени уйдут с Украины, однако антироссийские санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва продолжает удерживать Крым, а также Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье (то, что она называет присоединенными территориями).

А НАТО вместе с Японией, Южной Кореей, Австралией и так далее отправят Украине огромный пакет помощи для реконструкции страны, которым попытается задобрить киевское руководство. Государственная оппозиция (сейчас, в военное время, подавленная) воспользуется этой возможностью, чтобы начать кампанию по критике режима Зеленского. Вопрос для украинских властей заключается в том, как учесть все эти моменты при установлении режима прекращения огня и в период восстановительного "бума".

Не такой ли сценарий разрешения украинского кризиса, пусть и не определенный окончательно, но оставляющий неприятный осадок, нас и ожидает?