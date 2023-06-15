Залужный рассказал Милли о ситуации в зоне боев

Главнокомандующий ВСУ также попросил о поставках вооружений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли о ситуации на линии боевого соприкосновения и попросил о поставках вооружений. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте", - сообщил главком ВСУ. Он добавил, что на востоке и юге Украины "продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера" и что ВСУ "реализуют свои планы".

По словам Залужного, в разговоре с Милли он обсудил "приоритеты украинской армии" накануне очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву, запланированной на 15 июня в Брюсселе. "Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы", - отметил Залужный.