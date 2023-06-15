Войти
РИА Новости

Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин

94
0
0

Путин: Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с военными корреспондентами российский лидер отметил, что Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, и это только то, что Москва видит - на самом деле таких потерь больше.

"Вот я сказал, танков у них свыше 160 (потеряно - ред.), у нас - 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
04.05.2023
Блинкен заявил о неготовности России к переговорам по Украине
04.05.2023
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
03.02.2023
Украина просчиталась и лишила себя шанса на победу над Россией
22.08.2022
Шойгу назвал спецоперацию необходимостью для обеспечения безопасности РФ
16.09.2014
Расширение санкций на восток
19.11.2013
Неделя в армии: Vikramaditya с плеч долой
28.01.2010
"Ракетные планы" России: амбиции и реалии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении