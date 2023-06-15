Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин

Путин: Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с военными корреспондентами российский лидер отметил, что Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, и это только то, что Москва видит - на самом деле таких потерь больше.

"Вот я сказал, танков у них свыше 160 (потеряно - ред.), у нас - 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту", - сказал Путин.