F-16 сделают конфликт более кровавым, но не решат его

После отправки Западом F-16 на Украину, военные действия станут более кровавыми, однако это не переломит ход конфликта в пользу Украины, заявил в интервью "Печат" генерал в отставке Митар Ковач. Кроме того, вооруженное противостояние в Европе может разгореться с новой силой.

Наташа Йованович

Администрация президента Байдена сделала акцент в поставках самолетов F-16 на европейские страны и других членов НАТО, а не на США как производителя. Хотя не стоит сомневаться, что США помогут в логистическом плане. Если начнутся масштабные поставки этих самолетов, а, по имеющимся данным, речь идет от 100 до 150 единиц, то конфликт в Европе может разгореться с новой силой. Об этом в интервью "Печати" говорит профессор Митар Ковач, генерал в отставке и председатель Евразийского форума безопасности.

Печат: Будут ли поставки самолетов F-16 на Украину, одобренные на саммите "Большой семерки" Джо Байденом, а также обучение украинских пилотов увертюрой к новому этапу вооруженного конфликта?

Митар Ковач: К сожалению, это затянет конфликт или повысит его интенсивность. Внедрение любых новых средств, в особенности боевой авиации, продлевает агонию как мирного населения, так и бойцов. Это решение отчасти ожидаемое. Я помню, как все начиналось с обсуждений в Германии, отправлять ли Украине что-то, кроме шлемов и защитной экипировки. По прошествии чуть более полугода мы дошли до того, что Германия, ее канцлер, остальные лидеры Североатлантического альянса, такие как Байден, приняли решение отправить на Украину не только самолеты F-16, но и боевые вертолеты "Апач".

Факт в том, что в СМИ информацию пропускают очень избирательно. Применение этих самолетов не определит исход вооруженного конфликта, но точно сделает ее более кровавой, чем сейчас.

— Как это может отразиться на дальнейшем ведении конфликта? Какими могут быть маневры? И какие цели станут главными для этих самолетов?

— Если говорить о военном аспекте, то стоит признать, что Россия располагает разветвленной, сильной, многоуровневой и большой системой ПВО, и Украине будет трудно применять эти самолеты даже при наличии защищенных аэродромов, которых сейчас у нее, кстати, нет. Украинская система, кроме войсковой ПВО, не имеет большого охвата, а у российской системы, спутников, разведывательной авиации есть возможность отслеживать поступление этих самолетов на территорию Украины. Поэтому россияне смогут применять мощные средства для уничтожения этих самолетов на аэродромах. Существует несколько оперативных проблем, в том числе связанных с вопросом, откуда и как применять эти самолеты. Самолет F-16 неприхотлив и может взлетать и садиться на временные взлетно-посадочные полосы, в том числе с участков шоссейных дорог, которые в рамках подготовки к вероятной войне во времена Советского Союза проектировались и строились, в том числе, с таким расчетом. Нет сомнений, что войска располагают данными о таких участках.

— Какие последствия может повлечь за собой решение освободить под эти самолеты аэродромы соседних государств?

— Некоторые аналитики на Западе, да и в самой России говорят о том, что базирование такого типа самолетов на аэродромах в соседних с Украиной странах может привести к расширению вооруженного конфликта. Если самолеты будут вылетать на задания с румынских, молдавских, польских или прибалтийских аэродромов, эти государства стали бы непосредственными участниками конфликта. Я убежден, что ответа не пришлось бы долго ждать, и Россия без колебаний нанесла бы удары по таким взлетно-посадочным полосам, аэродромам, местам базирования. Встал бы вопрос, считать ли это формальным вовлечением некоторых членов НАТО в конфликт и следует ли их защищать на основании пятой статьи Североатлантического договора. Все это еще больше усугубило бы и без того сложную ситуацию в Европе и стало бы увертюрой к конфликту бóльших масштабов, несомненно, региональному европейскому конфликту.

— Какие самолеты, которыми располагает Россия, сопоставимы по мощи с F-16?

— У России есть сильная многослойная система ПВО, которая вполне способна уничтожить такие самолеты. Что касается собственно воздушной борьбы, то в распоряжении России есть несколько самолетов, причем не только последнего пятого поколения, но и 4++, например истребитель Су-27. Есть целая плеяда истребителей, которые способны вступить в бой с этими типами самолетов.

— Москва говорит, что тем самым Запад подвергает себя колоссальному риску. Что именно она имеет в виду?

— Россия внесла в список недружественных стран и те государства, которые непосредственно вмешиваются в этот конфликт. Хотя до сих пор поставки систем ПВО, танков, бронетранспортеров и БМП тоже сопряжены с большим риском, но боевая авиация — более серьезный вызов, и она требует адекватного ответа. Колоссальный риск заключается в расширении зоны вооруженного конфликта, но я также не исключаю вероятность ударов по центрам принятия решений в государствах, которые наиболее активно будут отправлять самолеты и обучать украинских пилотов. Россия несколько раз предупреждала, что некоторые решения членов Североатлантического альянса или НАТО в целом нарушают ее красные линии.

— Можно ли утверждать, что, поскольку на обучение пилотов требуется время, за любой публичной мирной инициативой Запада стоит желание продлить конфликт?

— СМИ сообщают об обучении украинских солдат, а разные авторитетные источники располагают информацией о том, что обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 началось раньше, чем публичные обсуждения, поставлять ли их вообще. Политический Запад, несмотря на все деньги и беззаветную помощь, которую он оказывает Украине, понимает, что не может ею победить в конфликте. Надежды на успех украинского контрнаступления призрачны. Поэтому параллельно с вооружением Запад готовит дипломатическую и медиа-пропаганду, поддерживающую мирные инициативы. Это такая стратегия отступления на случай провала контрнаступления. США пытаются при посредничестве Турции, Бразилии и Ватикана как можно скорее начать переговоры, чтобы создать элементарные условия для сохранения украинского государства. Россия же понимает, что, когда Украина капитулирует, ее остатки ни в коем случае не должны войти в НАТО, и поэтому РФ будет заключать мир, исходя из собственных интересов безопасности. Не будем забывать, что в данном случае под угрозой национальная безопасность не Великобритании или США, а России.

— Возможно ли, чтобы целями F-16 стали не только новые территории, присоединенные к России, но и приграничные области, а может, и Крым?

—Применение F-16 принесет гражданскому населению новые страдания, и речь идет не только о недавно присоединенных областях России. Под удар могут попасть и территории на северо-востоке, которые граничат с Украиной: Белгородская и Курская области. Что касается Крыма, то я не исключаю инциденты там. Скажем, какой-нибудь самолет прорвется из зоны непосредственных боев или попытается на низкой высоте приблизиться из Николаевской области к Крыму, но тот хорошо защищен ПВО. Все, что появляется в этой зоне, видно до того, как достигает поверхности моря. Отдельные попытки будут, но безопасность Крыма сохранится.

— Способны ли эти самолеты нести американские бомбы JDAM, которые могут поражать цели на расстоянии многих километров?

— Думаю, что F-16 не будут пересекать границу даже новых областей России, а будут с безопасного расстояния в 50 — 60 километров пытаться применить те бомбы, которые Украине передали американцы. Это очень мощные, высокоточные и смертоносные боеприпасы массой от 200 до 900 килограмм. По имеющимся данным, их передали Украине четыре месяца назад. На самом деле это переделанные старые бомбы, которые способны направляться к цели инерциальной системой и GPS достаточно далеко от линии фронта. В зависимости от высоты полета они могут поражать цели на расстоянии 70 — 80 километров в глубине территории России.