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ТАСС

Столтенберг заявил, что наступление стало испытанием для ВСУ

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Генсек НАТО при этом добавил, что Украина нуждается в продолжении военных поставок альянса

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Попытки наступления на позиции российской армии стали испытанием для Украины. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Наступление стало испытанием", - сказал генсек, выразив мнение, что Украина нуждается в "продолжении военных поставок НАТО".

По словам Столтенберга, страны альянса уже направили Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи "на десятки миллиардов долларов", эта помощь сейчас "играет роль на поле боя по мере того, как Украина ведет контрнаступление, чтобы вновь занять больше территории". Он заверил, что на саммите в Вильнюсе в июле страны НАТО расширят долгосрочную помощь Киеву и примут меры, чтобы укрепить его возможности обороняться и сдерживать противника. Генсек не упоминал о гарантиях безопасности для Украины и перспективах ее вступления в альянс.

Столтенберг отказался отвечать на вопросы журналистов, сообщив лишь, что обсудил с Байденом "вопрос повышения оборонных расходов стран НАТО до минимального уровня 2% ВВП" и тему вступления Швеции в НАТО, которое продолжает блокировать Турция.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отрицают начала украинского наступления, но давать ему оценку не будут, порекомендовав обращаться с вопросами к Минобороны Украины.

Как сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентам во вторник, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились никаких успехов в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня, и несут катастрофические потери, вдесятеро превышающие потери российских войск. ВСУ потеряли свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа. По оценке президента, ВСУ потеряли уже 25-30% техники, поставленной Западом. Российские ВС потеряли 54 танка, "часть из них подлежит восстановлению и ремонту", сказал он. 

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