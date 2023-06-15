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ТАСС

Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами.
Источник изображения: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Глава государства ранее говорил, что командный состав ВС РФ в будущем должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые "не дрогнули"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ветеранов специальной военной операции надо "двигать" в руководство не только Вооруженных сил (ВС) РФ, но и правоохранительных органов и спецслужб, считает президент России Владимир Путин.

На встрече с военными корреспондентами глава государства отметил, что один из них, Семен Пегов, говорил о том, что "нужно двигать ребят, которые себя хорошо зарекомендовали в ходе боевых действий". "Их нужно двигать по иерархической линии наверх в рамках вооруженных сил. Но не только. Их можно двигать и в правоохранительные органы, в специальные службы", - убежден Путин.

Днем ранее в ходе посещения военного госпиталя Путин заявил о том, что командный состав ВС РФ в будущем должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые "не дрогнули". 

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