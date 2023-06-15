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Военный эксперт объяснил отсутствие запрета на снаряды с обедненным ураном

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США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном
США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном.
Источник изображения: Spc. Joshua Taeckens/Zuma/ТАСС

От использования снарядов с обедненным ураном страдает не только гражданское население, но и военные, применяющие этот вид вооружений. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась запрещать данные снаряды и не приняла во внимание предоставленные отчеты. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Засвидетельствованы случаи последствий применения снарядов с обедненным ураном, — объяснил Леонков. — Например, в Югославии, в Ираке произошло заражение местности. Когда уран попадает в почву, он может попасть и в воду, в растительные организмы. Когда же человек попадает внутрь этой экосистемы, начинается активизация хронических болезней. Прежде всего онкологии».

По словам военного эксперта, попытки отнести снаряды с обедненным ураном к категории химического оружия и запретить их использование уже предпринимались, но для этого потребовалась санкция ВОЗ. К сожалению, организация отказалась принимать во внимание отчеты исследователей, указывавших на тяжелые последствия для гражданского населения.

Проблема оказалась еще и в том, что последствия от снарядов с обедненным ураном оказались отсроченными, соответственно, связь с оружием намного труднее доказать.

«Так что когда США, Великобритания заявляют, что ничего страшного в этих боеприпасах нет, они, конечно, лукавят. От их использования в ряде регионов пострадало ведь не только мирное население, но и танковые экипажи, которые получили онкологические заболевания. Понятно, что они возникли не на ровном месте. Но доказать связь с обедненным ураном не удалось», — заключил Леонков.

Ранее сообщалось, что Белый дом собирается предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Ими могут оснастить танки Abrams, которые также направят на Украину.

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Страны
Великобритания
Ирак
США
Украина
Югославия
Продукция
M1 Abrams
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