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Интерфакс-АВН

Космонавты за две недели на Луне могут получить годовую предельную дозу радиации

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Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника)
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника).
Источник изображения: NASA

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Космонавты за 14 дней пребывания на Луне могут получить допустимую годовую дозу радиации при условии отсутствия в этот период солнечных вспышек, говорится в статье специалистов Научно-производственного объединения (НПО) им. Лавочкина.

"Полученная космонавтами доза облучения (22 мЗв) за время работы в условиях спокойного Солнца по циклограммам типовых краткосрочных миссий длительностью 14 суток сопоставима с предельно допустимой дозой облучения персонала категории "А", постоянно или временно работающего с источниками ионизирующего излучения на объектах атомной промышленности РФ", - говорится в статье в корпоративном журнале предприятия "Вестник НПО им. Лавочкина".

В ней отмечается, что в соответствии с документом "Нормы радиационной безопасности НРБ99" предельно допустимая доза облучения персонала категории "А" составляет 20 миллизивертов (мЗв) в год.

"Большую опасность представляет экстремальная солнечная вспышка, если данное событие произойдёт, когда космонавт выполняет работы на поверхности Луны в скафандре на значительном удалении от посадочного модуля", - говорится в публикации.

Там сказано, что при вспышке доза облучения у космонавтов вне станции будет достигать 1,76 зиверт (Зв), что почти в два раза превышает профессиональный предел в 1 Зв.

По словам ученых, космонавты, работающие на Луне в течение года, с учетом солнечной вспышки могут получить дозу радиации в 2,37 Зв, что в два раза превышает норму и не соответствует обеспечению безопасности экипажа.

"Эквивалентные дозы в организме космонавта для годовой миссии в условиях отсутствия солнечных протонных событий равны примерно 26 эквивалентным дозам фонового излучения, полученным для случая 14-суточной миссии плюс доза за этап перелёта", - говорится в публикации.

Из статьи следует, что за этот период космонавт получает дозу радиации не более 560 мЗв, тем не менее, это больше годовой предельной дозы в 300 мЗв, установленной для орбитальных миссий.

Сейчас в России идет подготовка к запуску в августе 2023 года межпланетной станции "Луна-25".

В конце 2022 года стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции.

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