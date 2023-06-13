Блинкен заявил, что США не фиксируют поставки Китаем оружия России

Однако, по словам госсекретаря, Вашингтон обеспокоен передачей технологий

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не видит свидетельств того, что Пекин поставляет Москве вооружения, но Вашингтон беспокоит передача России технологий компаниями из Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в американской столице.

Госсекретарь подчеркнул, что ранее китайской стороне "выражались опасения" по поводу возможной отправки России вооружений КНР для проведения специальной военной операции на Украине. "Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний [КНР], занимающихся предоставлением [РФ] технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом", - отметил глава американской дипломатии.

Он утверждал, что США, их союзники и партнеры "уделяют большое внимание попыткам сорвать усилия по поставке беспилотников" России из Ирана.

Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай не поставляет вооружения и технику чеченским подразделениям для специальной военной операции РФ, не занимается разжиганием конфликта на Украине и стремится к продвижению мирного процесса урегулирования данной проблемы.