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ТАСС

Блинкен заявил о намерении Запада максимально расширить поддержку контрнаступления Украины

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Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что в планах также оказание Киеву долгосрочной помощи

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы продолжим заниматься двумя вещами, и мы решительно настроены на этот счет. Мы продолжим максимально расширять нашу поддержку Украины сейчас, чтобы она смогла добиться успеха на поле боя. Кроме того, критически важна наша долговечная поддержка, поддержка Украины, нацеленная на то, чтобы она смогла с течением времени создать сильный потенциал сдерживания и обороны для своих вооруженных сил, дабы в будущем, если Россия решит предпринять еще одну агрессию, у нее [Украины] имелся шанс сдержать это, а также, в случае необходимости, успешно это отразить. Поддерживая при этом собственную экономику, интеграцию в Европейский союз <...>, а также продолжающийся процесс демократических реформ", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

На его взгляд, "военная сила, а также экономическая и демократическая сила" критически важны для Украины, "чтобы добиться успеха, не просто выжить, а процветать в перспективе". Блинкен вновь пообещал, что НАТО на своем предстоящем саммите в Вильнюсе предоставит Киеву "мощный пакет как политической, так и практической поддержки на перспективу".

По утверждению Блинкена, и Киев, и Запад "хотят мира". "Но опять-таки он должен быть справедливым, он должен быть прочным. Если и когда Россия окажется готова взаимодействовать на данной основе, мы все будем готовы заниматься этим", - заявил глава американской дипломатии. Однако Россия, с его точки зрения, пока демонстрирует, что она "не готова заниматься этим". 

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Италия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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