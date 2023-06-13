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ТАСС

Глава МИД Индии заявил, что тема Украины исключена из повестки дня G20

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Субраманиам Джайшанкар
Субраманиам Джайшанкар.
Источник изображения: https://www.ndtv.com/

Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что удалось сместить фокус внимания на проблемы развивающихся стран

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Темы Украины исключена из повестки дня Группы двадцати (G20), Индии удалось сместить фокус внимания на проблемы развивающихся стран. Об этом заявил в понедельник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам министерской встречи по развитию в рамках председательства Нью-Дели в Группе двадцати (G20).

"В прошлом году было понятно, что основное внимание уделялось конфликту [на Украине]. Со временем начал укореняться нарратив о том, что конфликт и его последствия не должны затемнять или полностью отодвигать на второй план настоящие проблемы Глобального Юга, где есть страны, которые страдают от нехватки продовольствия и топлива", - сказал Джайшанкар.

При этом он добавил, что "никоим образом серьезность конфликта не преуменьшается". "Но тема этого конфликта была на Бали. Сейчас наша задача - как решить проблемы развивающихся стран, небольших островных государств. Я думаю, что у нас действительно получилось обратить внимание G20 на цели устойчивого развития, на проблемы Глобального Юга", - подчеркнул индийский министр.

По его словам, в ходе своего председательства в "двадцатке" Индия привлекла внимание к "реальным проблемам мира", среди которых финансирование развивающихся стран, права женщин, доступ к образованию, цифровизация, изменение климата.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. В рамках этих полномочий Нью-Дели запланировал более 200 мероприятий в 55 различных городах по всей республике. В Варанаси в понедельник прошла министерская встреча по развитию. 

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Страны
Индия
Украина
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