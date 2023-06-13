В Баку заявляют об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии

Баку. 12 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии на условной границе с Арменией.

"ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Заркенд Басаркечерского района с 13:35 до 14:35 12 июня подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского и Лачинского районов.