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ТАСС

Нидерланды надеются, что подготовка пилотов с Украины на F-16 начнется летом

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Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен.
Источник изображения: rossaprimavera.ru

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что программа подготовки полностью заработает в течение шести месяцев

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Нидерланды надеются, что подготовка украинских пилотов для управления истребителями американского производства F-16 начнется уже летом. Об этом заявила в понедельник в интервью агентству Reuters министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Наши амбиции - [что подготовка начнется] летом, - сказала она. - Но мы посмотрим, насколько это реалистично".

По словам министра, программа подготовки полностью заработает в течение шести месяцев. По данным Reuters, Дания, где располагаются авиационные симуляторы, является возможным местом, где будет организовано обучение.

Голландский министр не уточнила, сколько человек примут участие в программе, однако, по информации источников агентства, подготовка начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, имеющих опыт управления советскими истребителями МиГ.

Оллонгрен добавила, что решение по поставкам самих F-16 пока не принято. Ранее официальные лица Нидерландов неоднократно заявляли, что этот вопрос находится на этапе обсуждения с международными партнерами, в том числе Великобританией, Бельгией и Данией.

Как считает голландский министр, истребители F-16 не смогут оказать влияние на ход боевых действий в краткосрочной перспективе, однако это сделает украинские вооруженные силы более совместимыми с НАТО, "что очень важно для будущего". 

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