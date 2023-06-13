Российский завод Toyota продадут производителю комплексов ПВО «Алмаз-Антей»

На площадке будут выпускать грузовики и E-Neva
Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который уже принадлежит ФГУП «НАМИ», будет продан оборонно-промышленному концерну «Алмаз-Антей», о чём сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.
По поручению вице-премьера и главы министерства Дениса Мантурова был разработан отдельный проект постановления правительства, подразумевающий продажу 100% доли ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто» (юрлицо, владеющее активами площадки) концерну «Алмаз-Антей». В среду проект появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Производство на заводе Toyota в Шушарах было приостановлено в начале марта прошлого года. В сентябре Toyota подтвердила его закрытие. В конце марта площадка перешла в собственность государства, её владельцем стало ФГУП «НАМИ».
«Алмаз-Антей» планирует наладить на площадке петербургского автозавода выпуск грузовиков и электрокроссовера E-Neva.
Более месяца назад сообщалось, что управляющей компанией площадки уже стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», который производит средства ПВО, включая зенитно-ракетную систему (ЗРС) большой и средней дальности С-500.