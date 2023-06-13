Российский завод Toyota продадут производителю комплексов ПВО «Алмаз-Антей»

На площадке будут выпускать грузовики и E-Neva

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который уже принадлежит ФГУП «НАМИ», будет продан оборонно-промышленному концерну «Алмаз-Антей», о чём сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.

По поручению вице-премьера и главы министерства Дениса Мантурова был разработан отдельный проект постановления правительства, подразумевающий продажу 100% доли ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто» (юрлицо, владеющее активами площадки) концерну «Алмаз-Антей». В среду проект появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Принятие положений проекта постановления обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО «Шушары-Авто», что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Производство на заводе Toyota в Шушарах было приостановлено в начале марта прошлого года. В сентябре Toyota подтвердила его закрытие. В конце марта площадка перешла в собственность государства, её владельцем стало ФГУП «НАМИ».

«Алмаз-Антей» планирует наладить на площадке петербургского автозавода выпуск грузовиков и электрокроссовера E-Neva.

Более месяца назад сообщалось, что управляющей компанией площадки уже стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», который производит средства ПВО, включая зенитно-ракетную систему (ЗРС) большой и средней дальности С-500.