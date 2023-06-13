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Антисанкционный абсолютно весь: выпущен ПК на российском процессоре с отечественной ОС

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ПК на российском процессоре с отечественной ОС
ПК на российском процессоре с отечественной ОС.
Источник изображения: ixbt.com

Но массовое производство пока под вопросом

Российская компания Mobile Inform Group (MIG) выпустила системный блок «Акинак» на базе отечественного процессора «Скиф». Чип разработан зеленоградским НПЦ «Элвис» в 2021 году. Новинка получила также материнскую плату собственной разработки.

Сам процессор основан на архитектуре ARM и использует 4 ядра Cortex A53 (архитектура ARMv8 64 bit) на частоте 1,8 ГГц. В чипе есть видеомодуль PowerVR Series8XE GE8300 с тактовой частотой до 850 МГц, поддержка спутниковых навигационных систем и доверенный контур загрузки и управления.

На плате также распаян модуль еММС 5.1 объёмом 32 ГБ для загрузки системы. Есть 8 ГБ ОЗУ LPDDR4, максимум составляет 64 ГБ. Также есть microSD до 32 ГБ и интерфейс SATA II. На плате присутствуют два разъёма М.2, опционально можно установить в них накопители, но по умолчанию там есть модуль Wi-Fi и Bluetooth, а также модем 5G.



В качестве ОС заявлен дистрибутив Linux из числа отечественных — самым подходящим считают «Альт», но есть поддержка и других решений.

Пока не сообщается, сколько стоит такой ПК, ведь производство буксует из-за отсутствия процессоров.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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